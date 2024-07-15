林士傑遭槍擊命案買權利車女子遭冒名 檢警訊問後請回
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊命案，專案小組追查槍手棄置權利車流向，今天上午在高雄市拘提38歲女子後，但警方調查後認為，她臉書遭人冒用買權利車，下午約5點移送台南地檢署複訊，檢察官也認定有人冒用她身分買車，初步排除涉案請回。
據調查，槍手逃逸使用的第2輛汽車及第3輛機車，都是有人冒用女子透過臉書購買的車子，但電話聯絡賣家及出面取車的都是男性，實際取車者另有其人，不是該名女子，警方將持續追查取車男子和冒用她臉書名義買車的人。
據悉，林士傑被槍擊身亡當天，專案小組追查槍手作案車輛發現，槍手駕駛的第1輛本田權利汽車犯案後，先逃往2.5公里外的南區新建路53巷停車場放火滅證，再開第2輛三菱權利汽車逃往高雄，接著又在高屏交界轉騎另輛機車離去。
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