美國教授屏東演講：防AI詐騙 家人應互設2道通關密碼

AI技術快速發展，屏東縣警察局今天邀請美國賓州賓西大學刑事司法學系教授謝瑞圳演講；謝瑞圳堤及，現在詐騙手法導入AI，家人間應互設2道通關密碼防受騙。

AI技術發展預期將對警政、刑事司法及鑑識領域產生影響，屏東縣警察局今天邀請謝瑞圳演講「揭開未來：人工智慧如何影響刑事鑑識與刑事司法」。

演講會中，謝瑞圳堤及，AI可廣泛運用於印痕、指紋、毒品、DNA及犯罪現場，也能透過AI協助判斷，提供更多思考方向及現場釐清，加快偵辦進度。

謝瑞圳接受媒體聯訪表示，深偽技術愈來愈進步，以往都說眼見為憑，現在眼睛看到的也不一定是真的，民眾要自保，最好與親友間設定2道通關密碼，若遇詐騙，可經由通關密碼驗證是否確實為家人。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，數位科技時代，犯罪手法日新月異，執法人員必須掌握最新科技發展趨勢，才能因應層出不窮挑戰。