北捷司機凌晨拾獲「毒錢包」放口袋 沙發上睡著滑落忘通報

台北捷運車班休息室藏毒案，涉案的賴姓行車專員今10時30分赴北市捷警隊製作筆錄。據了解，賴嫌在6月27日捷運收班時巡車時撿到零錢包，便直接放進口袋，接著前往休息室小憩，睡著後未注意零錢包掉落就離去，也忘記要上報遺失物，才會遺落在休息室被其他員工發現。

台北捷運員工於7月4日22時許，在捷運南勢角車班休息室內拾獲零錢包，經清點內容物時發現有疑似毒品，遂通知捷運警察隊派員前往處理，員警到場後發現零錢包內疑似有不足1公克的第二級毒品大麻草、搖頭丸2顆及玻璃球1顆，經以毒品檢驗包檢測為陽性反應。

經過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，捷警隊發現該公司蘆洲段行車專員涉有嫌疑，於今(日通知到案說明並採集毛髮及尿液送驗，另查扣毒品等相關物證，7月8日就送往鑑驗單位鑑析中，等待鑑驗結果出爐，將一併移送新北地方檢察署偵辦。

事件發生後，台北捷運向當事人採集尿液送檢，經榮總回復尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。目前賴姓行車專員已經回北捷上班，但調離行車運轉職務，給予其他工作任務，避開列車運轉工作，確保行車安全，待真相釐清方能回到原職務執勤。

據了解，賴司機員66年次、男性，在台北捷運服務18年。今天像警方說明，6月27日捷運收班將列車停在車廠駐車區後，6月28日凌晨1時依規定巡車，在車廂內發現小零錢包後，就先放在左側胸口口袋內，巡察結束回到南勢角的車班休息室內，躺在沙發上小憩，不慎滑落地面，原本打算要上繳遺失物，結果睡一覺起來就忘記。

直至7月4日22時許，被其他同事拾獲零錢包，打開發現裡頭疑似為毒品，才通報北市捷警隊處理。而北捷內部程序已將尿液送檢，但警方仍要採檢毛髮、尿液確認賴姓行車專員有無吸毒，也正在採集比對指紋，報載聲稱「確認指紋為賴姓行車專員」是假新聞，屆時連同證據、檢驗結果、筆錄一併移送新北地檢署偵辦。

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