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北捷司機凌晨拾獲「毒錢包」放口袋 沙發上睡著滑落忘通報

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運車班休息室藏毒案，涉案的賴姓行車專員今10時30分赴北市捷警隊製作筆錄。據了解，賴嫌在6月27日捷運收班時巡車時撿到零錢包，便直接放進口袋，接著前往休息室小憩，睡著後未注意零錢包掉落就離去，也忘記要上報遺失物，才會遺落在休息室被其他員工發現。

台北捷運員工於7月4日22時許，在捷運南勢角車班休息室內拾獲零錢包，經清點內容物時發現有疑似毒品，遂通知捷運警察隊派員前往處理，員警到場後發現零錢包內疑似有不足1公克的第二級毒品大麻草、搖頭丸2顆及玻璃球1顆，經以毒品檢驗包檢測為陽性反應。

經過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，捷警隊發現該公司蘆洲段行車專員涉有嫌疑，於今(日通知到案說明並採集毛髮及尿液送驗，另查扣毒品等相關物證，7月8日就送往鑑驗單位鑑析中，等待鑑驗結果出爐，將一併移送新北地方檢察署偵辦。

事件發生後，台北捷運向當事人採集尿液送檢，經榮總回復尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。目前賴姓行車專員已經回北捷上班，但調離行車運轉職務，給予其他工作任務，避開列車運轉工作，確保行車安全，待真相釐清方能回到原職務執勤。

據了解，賴司機員66年次、男性，在台北捷運服務18年。今天像警方說明，6月27日捷運收班將列車停在車廠駐車區後，6月28日凌晨1時依規定巡車，在車廂內發現小零錢包後，就先放在左側胸口口袋內，巡察結束回到南勢角的車班休息室內，躺在沙發上小憩，不慎滑落地面，原本打算要上繳遺失物，結果睡一覺起來就忘記。

直至7月4日22時許，被其他同事拾獲零錢包，打開發現裡頭疑似為毒品，才通報北市捷警隊處理。而北捷內部程序已將尿液送檢，但警方仍要採檢毛髮、尿液確認賴姓行車專員有無吸毒，也正在採集比對指紋，報載聲稱「確認指紋為賴姓行車專員」是假新聞，屆時連同證據、檢驗結果、筆錄一併移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

拾獲零錢包及內容物。圖／北市捷警隊提供
拾獲零錢包及內容物。圖／北市捷警隊提供
台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照
台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照

北捷 捷運 毒品

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