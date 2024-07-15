台中女師攜女墜樓...教授夫回台奔喪 檢依殺人罪偵辦

台中市林姓女國中教師10日抱2歲次女墜樓身亡，當時林女丈夫與8歲長女人在美國探親，林女家人先配合檢方相驗，釐清死因，林女家人在相驗後，先暫不辦後事，冰存遺體，等待林女丈夫返台。據查，林女丈夫12日回國抵達台中殯儀館，將採基督教的方式辦後事，不過林女次女僅2歲，無自救能力，檢警將在詢問林女丈夫後，將林女列為殺人案被告，但因林女已死亡，跑完流程後，將會處分不起訴。

據查，林女丈夫在12日已從美國趕回台灣，處理妻兒的後事，因後事欲以基督教的方式辦理，因此與原承辦的禮儀社業者辦理交接，不過此案林女次女年僅2歲，處於襁褓狀態，無自理、自救能力，林女帶著次女一同墜樓，涉犯殺人罪，警方依法將林女列為被告，偵辦此案，不過因林女已死亡，未來預計檢方將以不起訴處分，目前林女丈夫尚未警詢，詢問後案件會函送台中地檢署偵辦。

林姓女子（44歲）是國中教師，與在大學擔任副教授丈夫，共同撫養8歲長女、2歲次女住台中，林女過去先在高雄市任教，2015年才轉任台中執教鞭，期間陸續生下大小女兒，分次向校方申請兩2年育嬰假，今年八月將屆滿，校方曾詢問林女回校任教的意願，林女答應。

林女丈夫近兩周帶著大女兒與其父母赴美探親，未料10日上午八時許，林女被監視器拍到，用新生兒背巾帶著穿睡衣的次女，搭電梯到社區13樓頂，最後墜落在社區外的人行道，社區門市的診所人員發現林女與女童倒臥血泊中，嚇得趕緊報警，警、消到場確認，二人明顯死亡，由檢察官相驗，確認死因是高處墜落的創傷性休克致死。

據透露，林女精神狀況不佳，從事教職時即有就醫服藥紀錄「狀況時好時壞」，但案發前林女與家人聯繫時，一切如常，發生意外親友都很錯愕、傷心。

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