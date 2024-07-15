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北捷休息室藏毒？ 蔣萬安：該行車員尿檢陰性、仍會配合調查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北捷運員工7月4日在司機休息室內發現遺落的零錢包，發現內容物竟為毒品，疑似為二級毒品大麻、搖頭丸與玻璃球1顆。台北市長蔣萬安今天表示，捷運公司回報，是有同仁稱在南勢角車班拾到一個零錢包，後發現裡面有疑似毒品，馬上交給捷運警察，不過捷運公司也即刻針對該行車專員尿檢，回報陰性，但仍會積極配合警察相關的調查。

蔣萬安說，捷運公司也回報，北捷都有定期針對員工做體檢跟尿檢，同時也會無預警做尿液檢測，捷運公司也都會積極配合警方的調查。

北市捷運警察隊表示，北捷是在7月4日晚間22時許，有員工於南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲零錢包一只，經清點內容物時發現有疑似毒品，立即通知捷運警察隊派員前往處理。該名行車專員則表示，零錢包是巡車時拾獲，非自身持有。

蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工，對於北捷員工是否持有毒品？蔣說，捷運公司有跟他回報，其實這個案件是7月4號當時捷運公司同仁在南勢角車班撿拾到一個零錢包，後來發現裡面有疑似毒品，馬上交給捷運警察。

蔣說，捷運警察也第一時間請刑事組的警員來協同申辦調查，捷運公司也即刻去針對這位行車專員進行尿檢，回報是陰性，但市府依然積極的配合警察相關的調查。

蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工。記者林麗玉／攝影

捷運 毒品 警察

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