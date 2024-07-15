遇臨檢她怪異抱裙半蹲行走 裙底卻掉出1包藏毒香菸盒
新竹縣竹東警方前晚執行酒測路檢勤務時，發現1輛小轎車形跡可疑上前盤查，過程中林姓女駕駛神情緊張，不願意配合盤查，直到走出車外時還以半蹲方式行走，行為怪異，未料卻從裙底掉落一包藏毒香菸，全案昨警訊後依毒品危害防制條例將她移送新竹地方檢察署偵辦。
竹東警分局指出，下公館派出所上周五晚間在光明路上執行酒測路檢勤務時，盤查1輛白色小轎車，林姓女駕駛（33歲，有毒品前科）一開始坐在駕駛座上畏畏縮縮，面對警員詢問她都低聲語焉不詳，也不願下車配合盤查；隨後她下車時又辯稱身體不舒服，雙手抱著裙襬以半蹲方式行走，未料走到馬路邊時，裙底掉出1包香菸，令人傻眼。
由於香菸盒內藏有6小包疑似安非命毒品，林女見事跡敗露，才坦承持有海洛因及安非他命，員警依法查扣車內菸頭及毒品跡證物，並告知相關權利現行犯將她逮捕並帶回警局偵訊。林女也坦承吸食過香菸，經初篩為海洛因陽性反應。
竹東警分局呼籲，檢肅毒品為警察工作重點，絕對強力 執法，絕不寬貸，毒品危害極大，沈淪毒海嚴重戕害身體健康，易造成家庭破碎，千萬不要因一時好奇輕易嘗試，自毀前程。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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