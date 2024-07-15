快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

遇臨檢她怪異抱裙半蹲行走 裙底卻掉出1包藏毒香菸盒

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹縣竹東警方前晚執行酒測路檢勤務時，發現1輛小轎車形跡可疑上前盤查，過程中林姓女駕駛神情緊張，不願意配合盤查，直到走出車外時還以半蹲方式行走，行為怪異，未料卻從裙底掉落一包藏毒香菸，全案昨警訊後依毒品危害防制條例將她移送新竹地方檢察署偵辦。

竹東警分局指出，下公館派出所上周五晚間在光明路上執行酒測路檢勤務時，盤查1輛白色小轎車，林姓女駕駛（33歲，有毒品前科）一開始坐在駕駛座上畏畏縮縮，面對警員詢問她都低聲語焉不詳，也不願下車配合盤查；隨後她下車時又辯稱身體不舒服，雙手抱著裙襬以半蹲方式行走，未料走到馬路邊時，裙底掉出1包香菸，令人傻眼。

由於香菸盒內藏有6小包疑似安非命毒品，林女見事跡敗露，才坦承持有海洛因及安非他命，員警依法查扣車內菸頭及毒品跡證物，並告知相關權利現行犯將她逮捕並帶回警局偵訊。林女也坦承吸食過香菸，經初篩為海洛因陽性反應。

竹東警分局呼籲，檢肅毒品為警察工作重點，絕對強力 執法，絕不寬貸，毒品危害極大，沈淪毒海嚴重戕害身體健康，易造成家庭破碎，千萬不要因一時好奇輕易嘗試，自毀前程。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林女走出車外時辯稱身體不舒服，手抱裙襬以半蹲方式行走，未料卻從裙底掉落一包藏有安非他命的香菸盒。圖／警方提供
林女走出車外時辯稱身體不舒服，手抱裙襬以半蹲方式行走，未料卻從裙底掉落一包藏有安非他命的香菸盒。圖／警方提供
警方臨檢林姓女駕駛時，她神情緊張，遲不願意配合盤查。圖／警方提供
警方臨檢林姓女駕駛時，她神情緊張，遲不願意配合盤查。圖／警方提供

新竹 毒品 酒測

延伸閱讀

檢驗毒品誤判致冤案？ 高醫駁：無誤判、檢驗有通過認證

北捷員工涉毒尿檢「陰性」 稱撿到忘記回報上繳

影／竹聯幫賣毒賣到「自己人」 他拉K毒駕…超速撞死機車騎士

北捷司機休息室撿到零錢包…竟藏大麻、搖頭丸 涉案員工暫停職務

相關新聞

北捷休息室藏毒？ 蔣萬安：該行車員尿檢陰性、仍會配合調查

台北捷運員工7月4日在司機休息室內發現遺落的零錢包，發現內容物竟為毒品，疑似為二級毒品大麻、搖頭丸與玻璃球1顆。台北市長...

遇臨檢她怪異抱裙半蹲行走 裙底卻掉出1包藏毒香菸盒

新竹縣竹東警方前晚執行酒測路檢勤務時，發現1輛小轎車形跡可疑上前盤查，過程中林姓女駕駛神情緊張，不願意配合盤查，直到走出...

南市警局長廖宗山退休前一天 堅守崗位指揮辦案

台南市警察局長廖宗山明天退休，今天是他擔任公職最後一天，仍堅守崗位指揮偵辦南市區漁會理事長林士傑命案。今天上午10點多，...

檢驗毒品誤判致冤案？ 高醫駁：無誤判、檢驗有通過認證

有媒體報導，受院檢委託的高雄醫學大學附設中和醫院（下稱高醫）因檢驗毒品誤判，導致多起冤案。對此高醫發出聲明，表示當時曾就...

北捷員工涉毒尿檢「陰性」 稱撿到忘記回報上繳

台北捷運司機員休息室藏毒案延燒。北捷與台北市捷運警察隊今回報進度，事件發生後已向當事人採集尿液檢送，經榮總回復尿液檢驗報...

影／南投藝品商擁重軍火藏2槍200彈 警攻堅200坪住所

南投縣林姓藝品商涉持有槍彈，刑事局中打接獲情資後，近日前往南投水里收網，因擔心林持槍彈有脫序行為，出動特警前往林200坪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。