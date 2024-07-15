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南市警局長廖宗山退休前一天 堅守崗位指揮辦案
台南市警察局長廖宗山明天退休，今天是他擔任公職最後一天，仍堅守崗位指揮偵辦南市區漁會理事長林士傑命案。今天上午10點多，他到台南市警六分局偵查隊向員警告別，並和隊員一一握手致意，現場氣氛離情依依。
廖宗山說，很可惜發生此案，離他退休前約14個小時，希望奇蹟出現，在晚上12點之前能偵破此案，台南市警察局和南部犯罪打擊中心員警仍在積極偵辦此案，案情沒有膠著，如果在12點之前能偵破此案，他也會出來面對。至於下任局長他相信會做得比他更好。
廖宗山表示，他認為台南市仍是最安全的宜居城市，台南市交通、治安進步很多，很多觀光客肯定台南治安，來台南觀光，台南人口也成長，目前約186萬；台灣不是共產國家是民主國家，民主國家連美國也發生總統候選人遭槍擊，民主國家比較容易發生（槍擊）；台南市發生偶發槍擊，但整體而言治安仍是單純的地方，並不是「慶記之都」他退休後相信台南員警會秉持執行同理心，繼續維護台南治安打拚。
廖宗山說，他從1985年在台南市擔任巡官，2002年任台南市刑警隊長後來改為刑大大隊長，去年1月任台南市警察局長，並在台南市定居，他覺得老天爺很眷顧他。 他退休後第一件事要陪妻子出國走一走。
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