檢驗毒品誤判致冤案？ 高醫駁：無誤判、檢驗有通過認證

有媒體報導，受院檢委託的高雄醫學大學附設中和醫院（下稱高醫）因檢驗毒品誤判，導致多起冤案。對此高醫發出聲明，表示當時曾就此事件提出完整說明，並無誤判；2023年12月1日也申請毒品檢驗機構認證，並通過認證。

該媒體指出，2021年12月中旬報導高醫檢驗醫學部毒物室，將多件第三級毒品Eutylone誤判為第二級毒品Pentylone，導致多人遭更重的罪嫌起訴或判刑釀成冤案，影響審判公正性；其中有一名21歲黃男因此白坐了89天黑牢，之後獲判國賠26萬7千元。

對此高醫發聲明回應，表示2021年12月中就曾對此事件提出完整說明，並無誤判情事；此後高醫實驗室積極協助政府檢測不斷翻新的毒品，定期更新以確保相關新興濫用藥物資料庫，並定期觀察國內、外流行的新興濫用藥物，接收食藥署預警通報系統通知，添購相關新興濫用藥物標準，提供高品質服務。

高醫強調，因毒品種類日新月異，檢測方式需要滾動式精進，實驗室不斷在檢驗方法上精進優化，並於食藥署公告「毒品鑑驗機構設置標準及認可管理要點」後，申請毒品檢驗機構認證，於2023年12月1日通過認證。