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北捷員工涉毒尿檢「陰性」 稱撿到忘記回報上繳

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

北捷運司機員休息室藏毒案延燒。北捷與台北市捷運警察隊今回報進度，事件發生後已向當事人採集尿液檢送，經榮總回復尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，無毒駕行為，10時30分已傳喚行車專員並完成筆錄，警方也正在調查毒品來源。

7月4日台北捷運有其他員工在司機休息室內的沙發旁地板拾獲零錢包，打開竟發現裡頭有毒品，立即通知捷警隊處理。經調查檢驗，確實有2顆搖頭丸、不足1公克的大麻草與1顆玻璃球。

捷運警察隊會同轄區刑事組員警前往南勢角車班了解，經詢問可能使用該空間員工後，有行車專員承認是在南勢角列車內巡車時所拾獲，但因個人疏失將其置放休息室就忘記了，不過他卻說不出拾獲確切時間與地點。

台北捷運表示，在事件發生後，已向當事人採集尿液送檢，經榮總回復尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。北捷強調，對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢，7月8日已重新律定行車專員拾獲遺失物作業流程，以明確拾獲流程避免疏漏。

北捷說，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為，本次事件即秉持毋枉毋縱精神，立即通知警方處理偵辦，並提供相關錄影資料，以供警方釐清事實真相，若經查獲屬實為員工持有，將以最嚴厲方式處置。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北捷運及台北捷運警察隊今在捷運南勢角站舉辦記者會，回報行車專員涉毒案進度。記者鍾維軒／攝影
台北捷運及台北捷運警察隊今在捷運南勢角站舉辦記者會，回報行車專員涉毒案進度。記者鍾維軒／攝影

北捷 捷運 毒品

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