影／竹聯幫賣毒賣到「自己人」 他拉K毒駕...超速撞死機車騎士

有竹聯幫背景的34歲吳姓男子，今年5月吸毒開車上路，高速撞死停等紅燈的機車騎士，警方當下逮捕送辦，循線追查毒品來源，發現賣毒的也是竹聯幫，先拘提藥頭，再持搜索票搗破毒品分裝工廠，警詢後將涉案6人依毒品罪移送法辦。檢方複訊5萬元不等金額交保。

警方調查，吳男有詐欺前科，是竹聯幫貔貅堂成員，5月11日開車行經木柵路一段，高速從後追撞停等紅燈的60歲朱姓騎士，撞擊力道大，朱男騰空翻滾一圈，面部朝下重摔落地，一動也不動，送醫不治。

吳男沒有酒駕，警詢時供稱一整晚沒睡、精神不濟釀禍，只是他交代不清楚肇事狀況，警方製作筆錄時雖然查無所獲，但認為凌晨高速衝撞「不單純」，懷疑可能毒駕，報請檢察官強制採尿，警詢後先依過失致死罪送辦，並組專案小組繼續偵辦。

10天後報告出爐，吳男尿液果然有K他命反應，檢警追訴毒品、公共危險罪的同時，警方調閱監視器畫面和透過警政系統大數據分析，查到吳男毒品來源，來自文山區木新路一段某民宅毒品分裝工廠，先拘提藥頭23歲吳姓男子，再持搜索票逮捕25歲楊姓男子等5人，查扣犯罪所得9萬元、毒品原料卡西酮、封膜機、毒品咖啡包29包、K他命等證物。

據了解，楊男是竹聯幫青堂成員，他看準毒品市場龐大，找來「同期好友」仁堂明仁會25歲李姓男子共組毒品分裝場，透過微信、Telegram等通訊軟體，在大台北地區以毒品咖啡包每包500元、K他命每公克900元對外兜售，半年來不法獲利數十萬元，警詢後被依毒品罪送辦。檢方複訊後楊男5萬元交保，其餘人3萬元不等金額交保。