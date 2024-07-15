北捷司機休息室見毒品 今傳喚到案

台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲毒品；圖為捷運南勢角站。圖／聯合報系資料照 台北捷運員工7月4日在司機休息室內發現遺落的零錢包，發現內容物竟有毒品，疑似為二級毒品大麻、搖頭丸與玻璃球。北捷昨回應，事實釐清期間已將當事人暫停執行列車運轉職務；北市捷警隊說，今將傳喚涉案人做筆錄調查釐清。

北市捷運警察隊表示，4日晚間10時許，台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室沙發旁地板內拾獲一只零錢包，清點內容物赫然發現有疑似毒品，立即通知捷運警察隊處理。捷警到場後發現零錢包內疑似有不足1公克的大麻草、搖頭丸2顆及玻璃球吸食器1顆，經毒品檢驗包檢測為陽性反應。

警方現已查扣相關證物送往鑑識中心採證及交通部民航局醫務中心鑑析，同時過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，溯源偵辦中。該名涉案司機尚未做筆錄，警方已通知今天早上到案說明。

台北捷運說，公司接獲通報後，已立即報警處理，將全力配合警方釐清該物品來源。北捷強調，對行車人員定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期做尿液抽檢，確保行車安全，在事實釐清期間，當事人已暫停執行列車運轉職務。