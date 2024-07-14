北捷司機休息室撿到零錢包…竟藏大麻、搖頭丸 涉案員工暫停職務

台北捷運員工7月4日在司機休息室內發現遺落的零錢包，發現內容物竟為毒品，疑似為二級毒品大麻、搖頭丸與玻璃球1顆。北捷今回應，事實釐清期間已將當事人暫停執行列車運轉的職務；北市捷警隊說，明早將傳喚涉案人做筆錄釐清真相。

台北市捷運警察隊表示，7月4日22時許，台北捷運公司員工於捷運南勢角車班休息室的沙發旁地板內拾獲零錢包一只，經清點內容物時發現有疑似毒品，立即通知捷運警察隊派員前往處理。捷警到場後發現零錢包內疑似有不足1公克的大麻草、搖頭丸2顆及玻璃球（吸食器）1顆，經以毒品檢驗包檢測為陽性反應。

警方現已查扣相關證物送往鑑識中心採證及交通部民航局醫務中心鑑析中，並同時過濾休息室監視影像比對進出人員及車班表，溯源偵辦中。由於還沒到案做筆錄，已經通知可能涉嫌者，明天早上會到案說明釐清狀況。

台北捷運說，公司接獲通報後，已立即報警處理，目前全力配合警方釐清該物品來源。對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，以確保行車安全，在事實釐清期間，當事人已暫停執行列車運轉的職務。

北市議員何孟樺批評，北市府及其所轄單位一而再、再而三的發生毒品事件，先是社會局職員販毒，現在又是北捷司機休息室發現毒品，若捷運司機如果確實有吸毒，不僅違法，更會對北捷數萬名旅客造成嚴重危害，北市府絕對負擔不起；應檢討政風問題及反毒措施，別讓市政成大毒窟。

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