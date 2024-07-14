林士傑心腹阿川當「詐團首腦」案情曝 跟槍殺關聯警未排除

檢警偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，持續清查槍手逃亡丟棄的權利車及機車車主，也比對住過的汽車旅館房間採證做比對，以跡證追人。另方面，警方逮通緝中的林士傑心腹「阿川」林姓男子到案，不敢排除是他惹糾紛釀誤殺，有道上兄弟說，有相關謠言稱阿川涉入利益糾紛，若屬實，引發殺機確實聽起來合理。

針對「阿川」相關謠言和臆測，台南市刑大大隊長張文源說，目前還未查到，也還未接獲到這方面情資，但並不排除可能性，還是會去做多方查證，也歡迎各界正義之士能提供消息。阿川昨訊問後先解送歸案，發監服刑，檢警目前將他列此案關係人，還非嫌疑人。

判決指出，阿川曾遭控主持詐騙集團，指揮成員在台南承租據點當機房，詐騙國外民眾匯款到指定帳戶，招募成員還赴國外監管車手，再透過地下匯兌匯回台灣；2017年間泰國警方陸續逮捕成員，把情資告知台灣，阿川等人落網，一審依犯發起犯罪組織罪判他5年2月徒刑，上訴後，二審改判4年半，經最高法院駁回定讞。阿川遲未到案被發布通緝。

外傳阿川早年是林士傑心腹，疑他因利益惹恩怨、打著林士傑名號，釀誤殺。1名道上人士說，確實有1個謠言是，疑似阿川涉入某走私案起糾紛，進一步推論，假使阿川處理時有提及林士傑名字，結果對方去求證，以林的口吻，很可能產生誤會。

道上人士分析，若是走私糾紛引發殺機，聽起來動機是滿合理的，只是應真的與林士傑無關，畢竟林在台南的名氣、人脈，若是台南在地糾紛，有人想叫「少年」處理他，絕對傳出風聲、也一定有人會要維護林，但依照作案手法判斷，應計畫許久，不會單純是義憤填膺，凶嫌也可能來自外地。

警方13日在台南南區循線逮捕阿川，據指出，林士傑擔任漁會理事長之前轉往政界發展，與阿川少有聯絡，而阿川也想轉型，於是找當地里長籌組安平慈善會並擔任執行長，幫助地方弱勢，在個人臉書上也披露不少慈善會活動照片，不過目前臉書已關閉。

「真的有點高調。」警界人士說，林玉川自己應該也知道遭法院通緝，一般通緝犯為躲避警方追查，在相關公開場合「能閃就閃」，林不完全不忌諱，或許認為是慈善活動不會引起警方注意，相關活動披露在臉書，真的令人不解。