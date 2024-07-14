影／詐欺車手被捕 瞎掰要賣遊戲點數卡給70歲老阿公

新北市三重區1名老翁輕信網路投資廣告，被騙132萬元才恍然大悟報案。警方趁雙方約面交逮捕26歲謝姓車手，他大喊：「這樣可以抓人嗎？」並瞎掰只是剛好路過、想賣遊戲點數卡給70歲老阿公，被員警斥責說謊不打草稿，更發現謝嫌還是洗錢、毒品、詐欺通緝犯。

經查，老翁今年3月中旬在網路上看到投資廣告，接受對方邀請購買「虛擬貨幣遊戲點數卡」，前後依照指示共面交6次被騙132萬元，每次對方都會給老翁對應金額的點數卡，後來詐欺集團百般推託不讓老翁領回本金，並要求先繳稅金10萬元，老翁才驚醒，向三重警分局三重派出所報案。

警方與被害人合作，和詐欺集團約定6月28日上午11時，在三重區文化南路超商面交10萬元，埋伏員警當場逮捕謝姓車手，從他身上搜出一大疊虛擬貨幣點數卡、點鈔機等證物。

謝嫌起初矢口否認是車手，瞎掰只是剛好路過、打算賣點數卡給老翁，但經老翁指證雙方是約好了面交現金，警方還查出謝嫌是新北地檢署發布的洗錢防制法、毒品危害防治條例、詐欺通緝犯，立刻帶回派出所，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法、通緝案件移送新北地檢署，檢方訊後聲請羈押獲准。

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