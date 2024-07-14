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男子涉毒駕自撞！車頭卡石墩猛催油門 車輪摩擦路面起火

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉姓男子今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩擋下後，還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火，消防局獲報前往滅火。警方到場處理，在車內發現2枚煙彈，將劉男帶回調查，初驗煙彈含有3級毒品卡西酮成分，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

新北市黃姓男子昨天涉嫌毒駕，開車高速逆向行駛，撞死三重警分局警員黃瑋震，警方查出黃男涉嫌吸食俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯麻醉煙彈後肇事。法務部已將依托咪酯（麻醉煙彈）列為毒品，尚待行政院公告。

基隆市40多歲劉姓男子今天凌晨約3點，開車行經成功一路、安樂路口時，疑因精神恍惚，過彎時自撞倒路旁的石墩，車頭卡在傾倒的石墩上，前輪快要離地。

一般人自撞駕駛會下車查看，但因劉男涉嫌吸毒後開車上路，持續猛踩油門，前輛持續與地面摩擦，導致起火燃燒。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，派遣仁愛、安樂分隊共9車17人前往現場，出一線泡沫降溫，無人受傷。

員警到場處理時，在劉男車內的副駕駛座上發現2枚煙彈，其中1枚裝在電子煙上，劉男當時精神有些渙散，將他及相關證物帶回調查。警方初驗煙彈含有3級毒品卡西酮成分，是否也含依托咪酯需送實驗室檢驗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

劉男今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火。警方將劉男帶回調查後，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供
劉男今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火。警方將劉男帶回調查後，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供
劉男今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火。警方將劉男帶回調查後，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供
劉男今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火。警方將劉男帶回調查後，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供
劉男今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火。警方將劉男帶回調查後，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供
劉男今天涉嫌吸毒後開車，撞上路口石墩還猛踩油門，導致輪胎磨擦地面產生高溫起火。警方將劉男帶回調查後，依涉嫌公共危險罪和違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供

基隆 毒品 毒駕 自撞

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