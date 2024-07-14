聽新聞
test
0:00 / 0:00
2年後不死心！南警曾文溪打撈88槍案衝鋒槍 箇中原因曝光
2022年11月10日發生的台南學甲88槍擊案，相關涉案者陸續落網，衝鋒槍手孔祥志供稱將槍丟棄在西港區曾文溪中，為補全證據，警方昨、今再度安排挖土機打撈，不過迄無所獲。
住學甲區的孔祥志是2022年11月10日凌晨犯案後，當天凌晨3點多，依照計畫騎乘機車跑到西港區溪埔寮曾文溪堤防，人車槍再搭乘事前準備的竹筏從曾文溪南岸下水，船行幾分鐘後先將機車丟進曾文溪內，船行約再30秒後，再將作案衝鋒槍丟進曾文溪內。
孔祥志落網後，專案小組多次借提，依孔供述，大舉出動到曾文溪打撈，甚至出動義消特搜、海軍水下作業大隊、海巡署側掃聲納系統協助，去年4月28日在曾文溪內將作案機車打撈上岸，但衝鋒槍仍無音訊。
警方不死心，從可能蛛絲馬跡及提訊孔警詢拼湊比對，昨、今兩天再度調派挖土機打撈，主要著重靠近曾文溪北岸西港區水域，且須選在退潮水位較低時段，由挖土機在水中翻找，惜兩天來均撲空。
警方說，打撈搜尋位置只能從孔的供詞、溪床寬約200多米、船速、大概方位、水流去推估，要尋獲不易，會再持續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言