2年後不死心！南警曾文溪打撈88槍案衝鋒槍 箇中原因曝光

2022年11月10日發生的台南學甲88槍擊案，相關涉案者陸續落網，衝鋒槍手孔祥志供稱將槍丟棄在西港區曾文溪中，為補全證據，警方昨、今再度安排挖土機打撈，不過迄無所獲。

住學甲區的孔祥志是2022年11月10日凌晨犯案後，當天凌晨3點多，依照計畫騎乘機車跑到西港區溪埔寮曾文溪堤防，人車槍再搭乘事前準備的竹筏從曾文溪南岸下水，船行幾分鐘後先將機車丟進曾文溪內，船行約再30秒後，再將作案衝鋒槍丟進曾文溪內。

孔祥志落網後，專案小組多次借提，依孔供述，大舉出動到曾文溪打撈，甚至出動義消特搜、海軍水下作業大隊、海巡署側掃聲納系統協助，去年4月28日在曾文溪內將作案機車打撈上岸，但衝鋒槍仍無音訊。

警方不死心，從可能蛛絲馬跡及提訊孔警詢拼湊比對，昨、今兩天再度調派挖土機打撈，主要著重靠近曾文溪北岸西港區水域，且須選在退潮水位較低時段，由挖土機在水中翻找，惜兩天來均撲空。