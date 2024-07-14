詐團假冒大陸富商網路交友 女教職投資泰達幣痛失380萬
詐騙集團假冒大陸富商上網交友慫恿投資虛擬貨幣，教職人員方姓女子依指示買泰達幣轉至對方指定電子錢包卻無法出金，損失380萬元。刑事局說，詐團設交易所網站及錢包行騙，民眾買虛幣應選擇具全球信譽或金管會公告的交易所。
台南市教職人員6旬方姓女子在臉書收到私訊，對方自稱大陸上海富商「陳易峰」，表示很欣賞她的資歷，她心想近期要到大陸旅遊，可與對方見面，加LINE聊天，稱有投資虛擬貨幣，對方介紹「秒合約」方案，年收1萬顆泰達幣，可翻倍賺錢。
她在對方介紹的交易所網站註冊取得電子錢包，收到「開戶獎品」iPhone 15 Pro Max手機1支，隨後赴合法交易所買價值380萬元的11萬顆泰達幣，轉至註冊的錢包，被慫恿加碼投資，她又赴該交易所欲花2百萬元買泰達幣，交易所人員察覺有異詢問，她發現無法登入對方介紹的交易所網站，驚覺受騙。
刑事局表示，詐騙集團騙投資虛幣，被害人以為在交易所開錢包，其實交易所網站是詐團所設，錢包也由詐團掌控，轉進虛幣一去不回。
刑事局說，民眾買虛幣應選擇全球性主流、有長期信譽的外國交易所，或金管會公告合法合規的國內交易所，事先查詢已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，並確認網址。
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