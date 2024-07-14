潭子檳榔攤旁廢棄餐車成毒品交易場 闆娘錯愕常客涉案
台中市潭子區陳姓裝潢工人涉將一家檳榔攤旁空地的廢棄餐車，當做是毒品交易的地點，還要藥腳「自取」，台中市刑大三隊在11日前往檳榔攤搜索，當時檳榔攤老闆娘也錯愕，驚呼常客怎會把攤位附近當作毒品交易地點，台中市刑大表示，此案仍在偵辦中，當時查扣K他命、毒品咖啡包等贓證物，檢方聲押陳獲准。
台中市刑大三隊表示，目前此案仍在偵辦中，搜索日期是11日，當時隊員是持法院核發的搜索票、拘票，鎖定陳姓藥頭準備交易前，將人逮捕，總計查扣K他命21.2公克（8小包）、咖啡包62.68公克（16包）等贓證物，全案依毒品危害防制條例送辦，聲押獲准，該案仍持續向上溯源。
經查，涉案陳姓裝潢工年約30多歲，經常向潭子區一家檳榔攤光顧，發現攤位旁有一處空地擺放一輛廢棄餐車，陳認為可以利用，因此將毒品擺放在該處，聯絡藥腳前往「自取」，警方接獲情資後，11日前往抓人。
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