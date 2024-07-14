北市男開車撞死人 警發現毒駕...溯源破獲竹聯幫毒品分裝場

34歲吳姓男子今年5月開車在北市文山區撞死停等紅燈的機車騎士，警方追查發現他毒駕，向上溯源，一舉逮獲竹聯幫青堂、明仁會共組的毒品分裝場等6人，警詢後依毒品罪送辦。

警方指出，吳男5月11日開車行經文山區木柵路一段，卻高速撞死在前面停等紅燈的60歲朱姓騎士，他起初供稱「疲勞駕駛」，但由於他始終交代不清楚肇事狀況，員警懷疑毒駕，報請檢察官強制採尿，10天後報告出爐，他果然吸K他命後駕駛。

警方順藤摸瓜，向上追查吳男的毒品來源，經數位鑑識他手機資料，先抓藥頭23歲吳姓男子，再多日跟監蒐證，7月初執行兩波搜索行動，一舉逮獲以竹聯幫青堂25歲楊姓男子，和明仁會25歲李姓男子共組的混合式毒品分裝場等6人，查扣犯罪所得9萬元、毒品原料卡西酮（0.66公斤）、封膜機、手機及毒品咖啡包29包等證物，警詢後依毒品罪送辦；全案6人均交保候傳。

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