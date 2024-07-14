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影／詐欺車手兼販毒 開賓士掛假牌載辣妹 新莊警攔車破窗逮捕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天深夜有1輛賓士轎車，懸掛偽造牌照、違規右轉被警察攔下，還企圖倒車逃逸，被打破車窗強勢逮捕車上1對年輕男女，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。

34歲歐姓男子前天深夜11時許，駕駛賓士轎車搭載25歲胡姓女子，在新莊丹鳳地區中正路往桃園方向，疑因看到後方有警車，心虛立刻右轉新北大道七段，因未打方向燈反而引起注意。

警車尾隨追去，同步查驗車號，發現與車型不符，而歐男開到前方鳳山街口，即便紅燈仍打方向燈準備左轉逃脫，巡邏車馬上超越至前方擋住去路攔截。員警下車走向賓士車，歐男突然倒車企圖逃逸，員警隨即敲破車窗，強勢控制歐男及胡女，壓制上銬逮捕。

支援警網趕抵，實施附帶搜索，從車上搜出7張提款卡（其中1張已被警示）、提款卡讀卡機、5包海洛因共28公克、5包安非他命235公克、9包K他命12公克、13包毒品咖啡包50公克、74顆哈密瓜錠90公克、販毒所得3萬餘元及3支手機等證物。

歐男坦承自己是詐欺車手、販賣毒品、懸掛偽造假車牌，2人警詢後被依詐欺、偽造文書罪嫌和違反洗錢防制法、毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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1輛賓士車前天深夜在新莊丹鳳地區懸掛假牌被警方攔截，企圖倒車逃逸。員警立刻敲破車窗、強勢逮捕車上1對年輕男女，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。記者林昭彰／翻攝
1輛賓士車前天深夜在新莊丹鳳地區懸掛假牌被警方攔截，企圖倒車逃逸。員警立刻敲破車窗、強勢逮捕車上1對年輕男女，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。記者林昭彰／翻攝
詐欺車手歐男兼販毒，前天深夜在新莊開賓士懸掛假車牌載辣妹，被警方攔下還倒車企圖逃逸，最後遭打破車窗強勢逮捕，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。記者林昭彰／翻攝
詐欺車手歐男兼販毒，前天深夜在新莊開賓士懸掛假車牌載辣妹，被警方攔下還倒車企圖逃逸，最後遭打破車窗強勢逮捕，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。記者林昭彰／翻攝
警方從歐男車上搜出7張提款卡和5包海洛因28公克、5包安非他命235公克、9包K他命12公克、13包毒品咖啡包50公克、74顆哈密瓜錠90公克、販毒所得3萬餘元及3支手機等證物。記者林昭彰／翻攝
警方從歐男車上搜出7張提款卡和5包海洛因28公克、5包安非他命235公克、9包K他命12公克、13包毒品咖啡包50公克、74顆哈密瓜錠90公克、販毒所得3萬餘元及3支手機等證物。記者林昭彰／翻攝
詐欺車手歐男兼販毒，前天深夜在新莊開賓士懸掛假車牌載辣妹，被警方攔下還倒車企圖逃逸，最後遭打破車窗強勢逮捕，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。記者林昭彰／翻攝
詐欺車手歐男兼販毒，前天深夜在新莊開賓士懸掛假車牌載辣妹，被警方攔下還倒車企圖逃逸，最後遭打破車窗強勢逮捕，車內搜出7張來路不明提款卡、海洛因等5種毒品共415公克。記者林昭彰／翻攝

毒品 詐欺

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