疑債務糾紛 台東市區街頭深夜上演2車追逐衝撞

台東市連航路昨晚上演街頭追逐戰，楊姓男子疑似與友人有債務糾紛，昨晚在知名飯店前遭對方開車追逐衝撞，還有人持刀威脅，警方獲報到場，當時許姓及陳姓2男駕車逃逸，員警追逐後順利將車子攔下，當場逮捕2名現行犯。警方表示，此案無人受傷，案情待進一步調查釐清。

昨晚近11點，連航路傳出疑似行車糾紛事件，警方到場發現，楊男駕駛的黑車與另輛車追逐衝撞，2車在連航路停車爭執，其中黑車的車窗被對方持刀擊破，看見警方抵達，許姓及陳姓2名嫌疑人駕車逃逸，警方隨即展開追捕。