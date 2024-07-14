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疑債務糾紛 台東市區街頭深夜上演2車追逐衝撞

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

台東市連航路昨晚上演街頭追逐戰，楊姓男子疑似與友人有債務糾紛，昨晚在知名飯店前遭對方開車追逐衝撞，還有人持刀威脅，警方獲報到場，當時許姓及陳姓2男駕車逃逸，員警追逐後順利將車子攔下，當場逮捕2名現行犯。警方表示，此案無人受傷，案情待進一步調查釐清。

昨晚近11點，連航路傳出疑似行車糾紛事件，警方到場發現，楊男駕駛的黑車與另輛車追逐衝撞，2車在連航路停車爭執，其中黑車的車窗被對方持刀擊破，看見警方抵達，許姓及陳姓2名嫌疑人駕車逃逸，警方隨即展開追捕。

警方表示，此案沒有人受傷，當事人楊姓男子尚未到案說明，初步了解，本案係雙方有債務糾紛，藉故衝撞毀損車輛，已掌握其他涉嫌人的身分，全力查緝到案。

台東市區深夜發生糾紛，其中一車的車窗疑被刀械擊破。記者徐白櫻／翻攝
台東市區深夜發生糾紛，其中一車的車窗疑被刀械擊破。記者徐白櫻／翻攝
台東市區深夜發生糾紛，警方獲報到場逮人。記者徐白櫻／翻攝
台東市區深夜發生糾紛，警方獲報到場逮人。記者徐白櫻／翻攝

債務 台東 飯店

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