債務引發糾紛 台南男子朝民宅開1槍後自首

22歲郭姓男工人因債務糾紛，遭人糾眾毆打成傷，因而心生不滿，昨晚7點30分騎機車到台南市安平區慶平路某民宅，下車後前涉嫌開1槍洩憤，子彈貫穿大門打入天花板，沒有人受傷。郭嫌開槍後騎機車攜帶槍彈即至市警二分局自首，轄區市警四分局依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌法辦。

台南市安平區昨天晚間慶平路發生民宅遭開槍案，郭姓臨時工人於13日晚間7點30分，涉嫌持改造手槍至民宅前開1槍，子彈貫穿大門打入天花板，現場地面遺留彈殼1顆、實彈1發，無人受傷。嫌犯開槍後隨即至第二分局自首，起出改造手槍1支，子彈6發。