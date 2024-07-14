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債務引發糾紛 台南男子朝民宅開1槍後自首

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

22歲郭姓男工人因債務糾紛，遭人糾眾毆打成傷，因而心生不滿，昨晚7點30分騎機車到台南市安平區慶平路某民宅，下車後前涉嫌開1槍洩憤，子彈貫穿大門打入天花板，沒有人受傷。郭嫌開槍後騎機車攜帶槍彈即至市警二分局自首，轄區市警四分局依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌法辦。

台南市安平區昨天晚間慶平路發生民宅遭開槍案，郭姓臨時工人於13日晚間7點30分，涉嫌持改造手槍至民宅前開1槍，子彈貫穿大門打入天花板，現場地面遺留彈殼1顆、實彈1發，無人受傷。嫌犯開槍後隨即至第二分局自首，起出改造手槍1支，子彈6發。

警方說，郭嫌因債務糾紛，日前遭人糾眾毆打成傷，因而心生不滿而開槍洩憤，與日前台南區漁會理事長林士傑遭槍殺案無關。全案除將依槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌移送台南地檢署檢察署偵辦外，槍枝來源亦將全力溯源究辦。

22歲郭姓男工人（紅圈者）昨晚7點30分騎機車到台南市安平區慶平路某民宅前，下車後涉嫌開1槍洩憤，子彈貫穿大門打入天花板，沒有人受傷後向警方自首。記者黃宣翰／翻攝
22歲郭姓男工人（紅圈者）昨晚7點30分騎機車到台南市安平區慶平路某民宅前，下車後涉嫌開1槍洩憤，子彈貫穿大門打入天花板，沒有人受傷後向警方自首。記者黃宣翰／翻攝
22歲郭姓男工人涉嫌朝安平區慶平路某民宅開槍1洩憤，子彈貫穿大門打入天花板，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝
22歲郭姓男工人涉嫌朝安平區慶平路某民宅開槍1洩憤，子彈貫穿大門打入天花板，沒有人受傷。記者黃宣翰／翻攝

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