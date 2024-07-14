警涉「抽白單」 高虹安：從制度改善

新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供 新竹市28名員警因民代關說「抽白單」，讓違規停車民眾免受罰責，前天被新竹地檢署以貪汙治罪條例偵辦；新竹市長高虹安昨出席警方青春專案活動，要求市警局檢討，從制度面改善，避免類似情事再發生。

「抽白單」事件震驚警界，桃園市警局前天也緊急開會研議，由督察室、政風室與交通大隊組稽核小組，下周起至轄下10個分局稽核比對白單與紅單數量，了解基層工作情況。督察長呂世明表示，專案是防範未然，也是保護基層同仁。

新竹地檢署偵辦「抽白單」案聲押21警，新竹地院最後裁定20人交保、1人收押；高虹安表示，員警可能覺得抽白單作法行之有年，或有民代施壓，如果能用制度面改善，或許就能避免這種情形發生。

新竹市警局表示，將參考台北市警局作法，委請專業廠商創建管控系統，由系統產出管制編碼，後續作業無論是違規民眾個資、違規證據整理和舉發條文均由系統管控，開單也在系統上完成，徹底消弭外力干預。

桃園市警局目前逕行舉發白單印製業務下放，由各分局自行找廠商，依人力和區域特性印製數量，但白單有一定規格，除了裝訂成冊，一本一百張，每張白單都有流水號、收執聯與存根聯，還有派出所章和員警職名章（或員警編號）。

桃園警方稽核小組預計明起巡迴10分局稽核，了解基層員警逕行舉發情況，同時也關心開單率不彰的原因及理由。呂世明表示，每個縣市管理白單的方法不一，將視稽核結果再檢討有無精進空間及調整必要。