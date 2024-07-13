影／毒駕男前科累累撞死三重警 張榮興：加強取締毒駕

新北市三重員警黃瑋震今天凌晨出勤巡邏於停等紅綠燈時，遭毒駕黃姓男子駕車逆向衝撞，當場傷重送醫搶救仍宣告不治，警政署長張榮興今天下午前往靈堂上香，並向死者家屬致意，允諾會依法全力撫恤及協助處理後續喪葬事宜。

26歲黃姓男子今天凌晨1時許疑似吸毒後駕車，在新北市三重區逆向撞死停等紅燈執勤的員警黃瑋震。黃男一度向警方扯謊說是精神不濟釀禍，黃有坦承肇事前有吸食外號稱「喪屍毒品」麻醉菸彈的新興毒品。該毒品為列管三級毒品，警方採驗尿液及警詢後，今天下午已將黃男依公共危險、過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時並依違反道交條例開單告發。

「加強取締毒品及毒駕。」警政署長張榮興今天下午4時許前往新北市板橋區新月會館，到因公殉職三重分局厚德派出所員警黃瑋震靈前捻香哀悼並慰問黃員家屬。

張榮興表示，對黃員因公殉職感到十分不捨，未來針對危險駕駛，尤其是毒駕部分會加強取締，依托咪酯屬麻醉藥一種，預計今年9月列為第三級毒品，他說，警方屆時會加強取締，同時未來採購警車時，也會針對耐撞力列為重要項目，也允諾會依法全力協助黃員家屬申請相關撫恤及處理後續喪葬事宜。

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