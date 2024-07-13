打掃退租房驚見兩把槍 有證物標籤、封籤....真相是
蔡姓男子3年前因持兩把槍、4發子彈遭中壢警方移送法辦，證物封籤鑑驗。案經法院審理去年4月判處蔡男3個月徒刑，2把槍無槍管、2發子彈無殺傷力，非違禁物，不予宣告沒收，發還蔡男。日前蔡男因涉毒入監，家人代為退租新北三重租處，卻忘了帶走貼封籤兩把改造槍，警查還原真相虛驚一場。
據悉，蔡姓男子（44歲）有多項前科，2021年4月22日凌晨0時許，將4顆子彈、兩把手槍裝在一只黑色側背包內，隨後將包放於桃園市中壢區其租住社區健身房置物櫃內。
同年同月26日上午7時許，社區林姓保全員打開置物櫃檢查發現異樣報警處理，警方到場起獲非制式子彈4顆及兩把改造手槍，經警調閱監視器畫面循線逮捕蔡男查辦，相關證物封籤鑑驗。其中兩發子彈具殺傷力，兩把改造手槍沒有槍管，警詢後仍依槍砲彈藥刀械管制條例移法送辦，證物封籤入庫保管。
案經法院審理，去年4月判決蔡男3個月徒刑併科罰金1萬元，槍枝零組件、兩發無殺傷力子彈屬非違禁物，且與案件無關，宣告不予沒收，發還當事人蔡男。至此，蔡男搬離桃園在新北三重區租居。
日前蔡男因毒品案入監服刑，這個月4日蔡男家人協助退租，並將搬離新北市三重區集美街租處，卻忘了把兩把槍帶走。4日當天清潔人員到租房打掃，赫見一只電鑽箱內有兩把改造槍枝，上頭還有貼有中壢警分局證物標籤、刑事局封緘及桃園地檢署保管文號，清潔工趕緊打電話報警協處。
警方到場勘查槍枝沒有槍管，詢問上列三處標籤、封緘、保管文號後，確認兩把槍、兩發子彈屬非違禁物，且經法院宣告不予沒收，眾人虛驚一場，後續依拾得物程序辦理，通知蔡男領回、公告或是銷毀。
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