雲林逆倫命案！25歲男凌晨持刀弒母傷父 檢方聲請羈押
雲林虎尾今天凌晨發生逆倫命案，25歲林男拿刀刺死母親、砍傷父親，遭警方逮捕，因精神狀況不穩定送醫治療後，解送雲林地檢署，檢察官以涉殺害直系血親重罪聲押。
雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官黃晉展下午前往案發地點勘驗，初步檢視發現被害人林男母親身體胸部前後各中1刀，詳細死亡原因，仍待擇日解剖鑑定。
檢方表示，林男在醫院治療完畢由警方解送至地檢署，經檢察官訊問後，認為林男涉有刑第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑重罪，並有串證、滅證之虞，向雲林地院聲請羈押。
檢方說，本案屬國民法官案件，且林男疑似有精神狀況不穩定狀況，行凶時有無精神障礙，導致行為時有辨識能力問題，將另送精神鑑定判定。
警方表示，今天凌晨2時34分獲報虎尾鎮廉使里發生凶殺案，到場後立即將持刀刺殺父母的林嫌壓制逮捕，並將他的父母緊急送醫，但林嫌母親傷重不治，林嫌父親身上多處刀傷，送台大醫院雲林分院醫治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言