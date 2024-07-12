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雲林逆倫命案！25歲男凌晨持刀弒母傷父 檢方聲請羈押

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣一名二十五歲男子不明原因半夜持刀攻擊父母，母親傷重不治，父親也有多處刀傷，林嫌被帶往複訊前曾說「我很愛我媽媽」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣一名二十五歲男子不明原因半夜持刀攻擊父母，母親傷重不治，父親也有多處刀傷，林嫌被帶往複訊前曾說「我很愛我媽媽」。記者陳雅玲／攝影

雲林虎尾今天凌晨發生逆倫命案，25歲林男拿刀刺死母親、砍傷父親，遭警方逮捕，因精神狀況不穩定送醫治療後，解送雲林地檢署，檢察官以涉殺害直系血親重罪聲押。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官黃晉展下午前往案發地點勘驗，初步檢視發現被害人林男母親身體胸部前後各中1刀，詳細死亡原因，仍待擇日解剖鑑定。

檢方表示，林男在醫院治療完畢由警方解送至地檢署，經檢察官訊問後，認為林男涉有刑第272條、第271條第1項殺害直系血親尊親屬既遂及未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為5年以上有期徒刑重罪，並有串證、滅證之虞，向雲林地院聲請羈押。

檢方說，本案屬國民法官案件，且林男疑似有精神狀況不穩定狀況，行凶時有無精神障礙，導致行為時有辨識能力問題，將另送精神鑑定判定。

警方表示，今天凌晨2時34分獲報虎尾鎮廉使里發生凶殺案，到場後立即將持刀刺殺父母的林嫌壓制逮捕，並將他的父母緊急送醫，但林嫌母親傷重不治，林嫌父親身上多處刀傷，送台大醫院雲林分院醫治。

檢察官 雲林

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