保險黃牛集團主嫌潛逃泰國落網 刑事局押解返台

保險黃牛集團許姓主嫌涉勾結醫生詐領保險金，許男在服刑前潛逃泰國，又涉在泰國偽造醫療證明，詐騙在台灣工作的泰籍移工。台泰警合作逮捕許男，刑事局派員押解許男返台歸案。

刑事局今天發布新聞資料表示，國際刑警科先前針對許姓男子（53歲）發布緝逃專案對象，經交駐泰國聯絡組轉泰國執法機關協緝，泰國移民局於6月24日緝獲許男，並收容於泰國曼谷外國人收容所。

刑事局指出，泰國移民總局、刑事局駐泰國聯絡官及駐泰國代表處移民秘書協助下，今天派員押解許姓男子返回台灣。

警方表示，許姓男子涉嫌成立保險黃牛集團，除派出女性業務員到中部的各大醫院攬客，並與醫師勾結詐領保險金，刑事局在2015年2月循線破獲以許男為首集團。

刑事局指出，許姓男子沒有台灣律師資格卻從事相關業務，並成立保險黃牛集團詐取金錢，遭法院判決後，許男在2019年趁服刑前潛逃泰國。

警方查出，許姓男子逾期居留泰國期間仍從事詐騙，涉偽造醫療證明，詐騙在台灣工作的泰籍移工，金額高達數百萬泰銖。刑事局與泰國警方密切合作，日前在泰國曼谷逮捕許姓男子後，刑事局今天派員把人押解回台灣服刑歸案。

刑事局表示，經駐外聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今年從泰國遣返逾30名通緝犯返回台灣，將秉持跨境執法不間斷決心，持續與各國警政單位合作打擊犯罪。