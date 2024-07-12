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北市警掃黑專案 逮2男藏霰彈槍開山刀毒品送辦

中央社／ 台北12日電

威震集團吳姓董事長和友人遭槍擊受傷案，台北市警方實施連10天掃黑行動專案，內湖警分局在專案期間逮捕持有1把霰彈槍和開山刀及毒品的林姓男子等2人，警詢後送法辦。

台北市大同區1間三溫暖10日傍晚發生槍擊案，造成南興街吳姓角頭（威震集團董事長）及其1名友人受傷，2人自行就醫；槍手33歲彭姓男子犯案後至台北市警察局大同分局寧夏派出所投案。

台北市警察局對此規劃10天靖城專案，全面掃蕩轄內幫派。內湖警分局今天發布新聞資料指出，大湖派出所日前獲報，轄區某民宅附近常有不明人士出沒，研判可能有不法行為，組專案小組查緝發現，進出民宅的人皆有毒品等前科，派幹員在旁埋伏守候。

警方專案小組日前發現1名行蹤鬼祟的男子在民宅附近遊蕩，幹員上前盤查後得知是已遭通緝的47歲李姓男子，並在李男身上起獲毒品、吸食器等物。

專案小組掌握情資後，前往常有不明人士出沒的民宅內搜索，逮捕64歲林姓屋主持有1把霰彈槍和1把開山刀，及海洛因和安非他命等毒品。

警詢後把林姓男子等2人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，並持續溯源查緝。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

內湖 北市 毒品

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