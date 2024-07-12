詐騙發源地...台中月破51詐團 掃出3億3777萬不法所得
台中市素來有國內詐騙集團起源地之稱，隨著手法日新月異，投資型詐騙猖獗，連七期商辦大樓也陸續被詐團入侵，台中地檢署更設有2組詐欺專組專責打詐，台中警方今年6月配合全國查緝車手、掃黑專案，破獲51個詐團、8件治平，查扣不法所得高達3億3777萬元，是全國最高。
台中市警局刑警大隊指出，今年6月配合警政署執行「全國同步查緝車手」暨「全國同步掃黑」行動專案 ，包括台中在地、溯源到各縣市等，抓到51個詐騙集團共247名成員，另有8件治平專案共47人。
警方說，為期1個月專案中，查獲的各式詐騙集團名下金流、虛擬貨幣、房產及名車等，市值高達3億3777萬多元，尤其又以其中一起虛擬貨幣詐團，查扣犯罪所得就高達9000多萬元。
其中台中第三分局也掌握游姓男子以高利貸放款，鎖定南區的蔬果批發商，若被害人還不出錢就動輒暴力恐嚇，游還會帶著6名小弟做事砸店、逼簽本票，害業者嚇到不敢開店，檢警持搜索票拘提逮人，將游等依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦。
豐原分局也破獲許姓男子為首的投資詐騙集團，經查該團透過抖音、YouTube、Facebook等平台，採24小時投放飆股投資訊息，吸引民眾加入群組後，依照「投顧老師」操作買賣。
警方發現，詐團起初會讓被害人領到小額獲利、高單價禮品，或是茶葉等回饋，民眾深信不疑繼續砸錢加碼入金，短期內就詐得數百萬元。警方報請檢方指揮在台中、台南及高雄搜索拘提9人，全數依組織、詐欺及洗錢等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言