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詐騙發源地...台中月破51詐團 掃出3億3777萬不法所得

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市素來有國內詐騙集團起源地之稱，隨著手法日新月異，投資型詐騙猖獗，連七期商辦大樓也陸續被詐團入侵，台中地檢署更設有2組詐欺專組專責打詐，台中警方今年6月配合全國查緝車手、掃黑專案，破獲51個詐團、8件治平，查扣不法所得高達3億3777萬元，是全國最高。

台中市警局刑警大隊指出，今年6月配合警政署執行「全國同步查緝車手」暨「全國同步掃黑」行動專案 ，包括台中在地、溯源到各縣市等，抓到51個詐騙集團共247名成員，另有8件治平專案共47人。

警方說，為期1個月專案中，查獲的各式詐騙集團名下金流、虛擬貨幣、房產及名車等，市值高達3億3777萬多元，尤其又以其中一起虛擬貨幣詐團，查扣犯罪所得就高達9000多萬元。

其中台中第三分局也掌握游姓男子以高利貸放款，鎖定南區的蔬果批發商，若被害人還不出錢就動輒暴力恐嚇，游還會帶著6名小弟做事砸店、逼簽本票，害業者嚇到不敢開店，檢警持搜索票拘提逮人，將游等依恐嚇、妨害自由罪嫌送辦。

豐原分局也破獲許姓男子為首的投資詐騙集團，經查該團透過抖音、YouTube、Facebook等平台，採24小時投放飆股投資訊息，吸引民眾加入群組後，依照「投顧老師」操作買賣。

警方發現，詐團起初會讓被害人領到小額獲利、高單價禮品，或是茶葉等回饋，民眾深信不疑繼續砸錢加碼入金，短期內就詐得數百萬元。警方報請檢方指揮在台中、台南及高雄搜索拘提9人，全數依組織、詐欺及洗錢等罪嫌送辦。

台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

虛擬貨幣 詐騙集團 車手

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