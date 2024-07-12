北市內湖「民宅變毒窟」　警上門逮2毒蟲驚見霰彈槍

台北市警方日前獲報，內湖區成功路巷弄內某民宅常有黑衣人出沒，調查蒐證後，發現該處確有毒品人口進出，近日派員上門查緝，當場查獲李姓、林姓男子持有毒品，林男更擁槍自重，在屋中藏有霰彈槍、開山刀等物，警方依法送辦。

警方調查，內湖分局大湖派出所先前接獲民眾舉報，轄內成功路巷弄內某民宅人員出入異常，還常有陌生黑衣人在樓梯間內抽菸，有可疑不法，經員警調查蒐證，發現該處確實常有毒品人口出入，儼然「民宅變毒窟」。

警方7月10日上午9時許集結警力上門查緝，先是在屋外查獲行跡鬼祟的47歲李男，其因涉毒品、詐欺案，經通知遲未到案而遭士林地檢署通緝中，身上又攜有毒品吸食器，當場被捕。

員警後續又在民宅內查獲屋主64歲林男，屋內毒品海洛因及安非他命殘渣袋、吸食器、針筒等物散落一地，角落更藏有一把改造霰彈槍及一把開山刀。

林男坦承涉毒，稱刀槍是用來防身，兩人對於犯行坦承不諱，警方將兩人帶返偵辦，詢後將李男解送歸案，並依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，持續溯源刨根。

近期國內槍案頻發，時值全國肅槍掃黑專案、台北市靖城掃黑專案期間，內湖分局表示，打擊犯罪掃黑制暴不間斷，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，將持續打擊不法，維護社會治安。

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