檢調破獲電信詐騙8500萬線上水房 羈押首腦2人

調查局新北市調查處掌握電信詐欺線上水房及幕後首腦線索，查出逾141人次被騙，詐騙不法所得達8500萬元，經報請基隆地檢署偵辦，今年6月6日分別在桃園機場及基隆市拘提劉姓男子及林姓女子2名水房首腦，扣押瑪莎拉蒂Q4及賓士C350等名車，最後由檢察官聲押劉、林2人獲准，其餘郭姓、胡姓共犯分別以20萬元及10萬元交保。

新北市調查處表示，全案是從去年間破獲的一起電信詐欺機房案，抽絲剝繭發現另有2座電信詐欺線上水房配合洗錢，並掌握劉、林姓分別為2座線上水房首腦，於Telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」（人頭戶）或「控車群組」（提款車手），並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示詐欺水房集團成員配合及協助不同詐欺機房收受詐騙款項，從事洗錢。

其中劉男自2022年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，期間人頭帳戶雖屢遭查獲，但劉男利用網路隱身幕後遙控，藏匿於台中市，今年6月6日搭機潛逃柬埔寨時，遭專案小組於機場海關攔截。