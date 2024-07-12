快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢調破獲電信詐騙8500萬線上水房 羈押首腦2人

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

調查局新北市調查處掌握電信詐欺線上水房及幕後首腦線索，查出逾141人次被騙，詐騙不法所得達8500萬元，經報請基隆地檢署偵辦，今年6月6日分別在桃園機場及基隆市拘提劉姓男子及林姓女子2名水房首腦，扣押瑪莎拉蒂Q4及賓士C350等名車，最後由檢察官聲押劉、林2人獲准，其餘郭姓、胡姓共犯分別以20萬元及10萬元交保。

新北市調查處表示，全案是從去年間破獲的一起電信詐欺機房案，抽絲剝繭發現另有2座電信詐欺線上水房配合洗錢，並掌握劉、林姓分別為2座線上水房首腦，於Telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」（人頭戶）或「控車群組」（提款車手），並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示詐欺水房集團成員配合及協助不同詐欺機房收受詐騙款項，從事洗錢。

其中劉男自2022年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，期間人頭帳戶雖屢遭查獲，但劉男利用網路隱身幕後遙控，藏匿於台中市，今年6月6日搭機潛逃柬埔寨時，遭專案小組於機場海關攔截。

至於林女與其母郭姓婦人共同在基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃亡柬埔寨從事電信詐欺的洪姓通緝犯前夫從事詐騙，專案小組今年6月6日搜索林女住所時，除發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克K他命粉末及吸食器，及詐欺集團疑使用暴力限制人頭行動。

檢調破獲2座電信詐欺線上水房，詐騙不法所得達8500萬元，並將劉姓男子、林姓女子2名水房首腦聲押獲准。圖／新北市調處提供
檢調破獲2座電信詐欺線上水房，詐騙不法所得達8500萬元，並將劉姓男子、林姓女子2名水房首腦聲押獲准。圖／新北市調處提供

桃園機場

延伸閱讀

鄭文燦抗告高院值日法官處理 若駁回偵查中最長可羈押4個月

羈押鄭文燦被疑綠營內鬥 吳思瑤：不會政治力影響偵辦

槍手槍擊威震吳明達 羈押禁見2月 見不到小孩出生

鄭文燦遭羈押！名嘴斷言無論清白已政治死刑 律師曝抗告僅剩這條路

相關新聞

雲林弒親案！25歲男半夜喊「人劍合一」持水果刀砍殺 母不治父逃出報案

雲林縣虎尾今日凌晨2點多發生一起逆倫命案，25歲林姓男子不明原因半夜持水果刀砍殺父母，造成母親傷重不治，父親在阻擋過程中...

影／嚴防槍殺林士傑殺手潛逃大陸 金門岸巡隊全面動起來

南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，轟動全台，外傳槍手可能會經由金門偷渡大陸，各相關單位不敢大意，海巡署第十二巡防區第九岸...

雲林弒親案母死父傷 鄰居驚：凶嫌從小很乖、生活正常

雲林縣虎尾鎮今日凌晨2點發生一起駭人聽聞的逆倫命案，25歲兒子不明原因持水果刀砍殺父母，母親當場死亡，父親受傷送醫，凶嫌...

北市內湖「民宅變毒窟」　警上門逮2毒蟲驚見霰彈槍

台北市警方日前獲報，內湖區成功路巷弄內某民宅常有黑衣人出沒，調查蒐證後，發現該處確有毒品人口進出，近日派員上門查緝，當場...

檢調破獲電信詐騙8500萬線上水房 羈押首腦2人

調查局新北市調查處掌握電信詐欺線上水房及幕後首腦線索，查出逾141人次被騙，詐騙不法所得達8500萬元，經報請基隆地檢署...

曾辦過鄭文燦　桃園地檢署發言人康惠龍調升二審檢察官

法務部檢察官人事審議委員會今天上午通過調升二審檢察官、一審主任檢察官22人人事案，正偵辦前海基會董事長鄭文燦涉貪案的桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。