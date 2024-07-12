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影／嚴防槍殺林士傑殺手潛逃大陸 金門岸巡隊全面動起來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，轟動全台，外傳槍手可能會經由金門偷渡大陸，各相關單位不敢大意，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天起也加強各漁港、泊地的查緝工作，上午10點多第一線值勤人員配備槍枝、身穿防彈背心、並出動偵搜犬嚴密搜查，運用三道監偵幕等作為，防止嫌犯由岸際偷渡出海。

金門第九岸巡隊一組主任陳智祥表示，因應此案，海巡署為防範槍擊要犯潛逃出境，金門地區已要求所屬勤務人員強化自身防護，提高危安警覺，加強人員辨識，於各港口倘發現有形跡可疑或不明人士隨船出港，即實施盤查。

此外，也將重點擺在密窩密艙的查察，防止要犯偷渡藏匿，另針對地區易偷渡熱點加強巡查，並運用三道監偵幕等作為，防止槍手由岸際偷渡出海情事。

據了解，台灣檢警持續追緝狙殺南市區漁會理事長林士傑的槍手，警方研判槍手可能仍在國內，也不排除全案還有共犯或接應者，由於近期金廈小三通相當熱門與方便，檢警調等相關單位都高度懷疑兇嫌可能會先潛逃來金門，再伺機偷渡到大陸去。

金門第九岸巡隊也呼籲，若金門民眾於海域或海岸地區遇有違法、緊急危安事件，可撥打118海巡服務專線，將派員即刻前往馳援，確保金門民眾生命財產安全。

嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手由金門偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手由金門偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手可能經由金門偷渡大陸，各相關單位不敢大意，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手可能經由金門偷渡大陸，各相關單位不敢大意，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手可能經由金門偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手可能經由金門偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手由金門偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手由金門偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天上午也加強各漁港、泊地的查緝工作。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天出動偵蒐犬嚴密搜查。記者蔡家蓁／攝影
嚴防南市區漁會理事長林士傑槍擊案槍手偷渡大陸，海巡署第十二巡防區第九岸巡隊今天出動偵蒐犬嚴密搜查。記者蔡家蓁／攝影

偷渡 海巡署 金門

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