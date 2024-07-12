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林士傑槍擊命案鎖定1對象 警：這幾天會有初步結果
南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方在嫌犯棄置權利車內發現口罩採樣，比對出1名有槍砲前科男子，尚無法確認是否涉及此案，據調查，專案小組已鎖定1名特定對象追查，藉此釐清案情。
據指出，檢警正進一步對該特定對象涉案與否或涉案程度等，循線調查當中。然而，昨傳林士傑命案主嫌躲在高雄旅館，警包圍後才知烏龍一場，因此，檢方為求慎重起見，在專案小組尚未確認該對象涉案，據悉，目前尚未發出拘票。
市刑大大隊長張文源說，截至目前為止，鎖定1名對象，這幾天會有初步結果，其他犯罪事證，持續調查、釐清。他說，依現有事證，該對象為本國人，他與本案關係，仍需到案以後，進一步追查，也懷疑這對象，人還在國內。
面對外傳外來勢力介入，他表示，抓到犯嫌後再循線上追，也會透過各方線索、情資及其真偽，深入擴大調查。
據指出，事後查扣權利車於案發前6月22日、23日已出現在現場附近，他說，依目前調查，凶嫌確實預謀很久，之前確實已在相關地點出現。他表示，目前鎖定對象1人，但懷疑對象不只1人，包括權利車部分也會多方調查。
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