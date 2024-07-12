影／板橋銀樓搶匪不斷換車逃亡1天 南投落網

新北市板橋區一間銀樓前天下午驚傳搶案，搶匪紀姓男子得手搭計程車逃往南投縣，新北市警方以車追人昨天下午在南投縣國姓鄉查獲到案，警方昨日押解回板橋，警詢後依強盜及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋區仁愛路銀樓前天下午1時許驚傳搶案，搶匪紀姓男子（49歲）進入銀樓內假裝購買金飾，不料竟突然搶了金飾後奪門逃出。板橋警分局獲報後立即抵達現場封鎖採證，於案發後10分鐘內便以鎖定犯嫌紀男身分，立即組成專案小組進行查緝。

據了解，紀男犯案得手後隨即搭計程車南下，逃逸過程中不斷以隨機攔停方式更換計程車，躲避警方追緝，警方專案小組鎖定紀男躲藏在南投縣國姓鄉南港村一處民宅內，昨天下午2時立即調動警力進行圍捕，同時通報南投縣警局埔里警分局調派警力支援。

因國姓鄉山區產業道路、小路錯綜複雜，以GOOGLE地圖導航無法正確找到躲藏地點，在熟悉地形的埔里員警引導下，板橋警方持拘票進行攻堅，順利逮捕紀男到案並查扣毒品等相關證物，警詢後今依強盜及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局長陳宇桓表示，近期金價大漲易起引起歹徒，呼籲店家、民眾加強防搶設備防盜門、防盜玻璃面板，發現可疑立即報案，分局亦加強轄區金飾、銀樓、銀行等商家巡邏防搶、防竊勤務，防止不法情事發生。