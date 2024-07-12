護專女機車被偷 警追數十公里3小時內找到她卻很不開心…

在高雄榮總台南分院實習的薛姓女生，昨天下班後發現機車不翼而飛，趕緊到一旁永康分局復興派出所報案，警方追查發現偷車男、追了快20公里傍晚在西港區抓到朱姓竊嫌，還查出7日他也到永康偷車。員警表示，雖然3小時內就找回機車，「無奈小護士還是氣噗噗」，因為心愛的安全帽上滿是噁心的怪味道。

就讀護專的薛姓女學生表示，正在永康榮民醫院實習，因機車損壞送修，只好借用阿公的機車代步上下班，昨天下班時發現停在醫院停車場的機車不翼而飛，四處尋找不到，不知如何向阿公交代，只好到一旁的派出所報警求助。

警方說，復興所員警許冠廷、楊英平獲報後，立即循線調閱相關資料查找薛女機車下落，發現機車被一名男子騎走。員警也發現竊嫌身形與轄區7日另起機車竊案犯嫌身影雷同，研判竊賊可能是同一人。

警方表示，許、楊二員警調閱相關畫面後一路追了十幾公里趕到至西港區，在文化路巷弄內發現偷車的朱姓男子，人贓俱獲，並起獲毒品海洛因。員警細心比對又查出朱男7日偷的車已丟在中西區民權路附近，前往也尋獲，訊後將竊嫌依竊盜、毒品罪嫌送辦。