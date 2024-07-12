快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

護專女機車被偷 警追數十公里3小時內找到她卻很不開心…

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

在高雄榮總台南分院實習的薛姓女生，昨天下班後發現機車不翼而飛，趕緊到一旁永康分局復興派出所報案，警方追查發現偷車男、追了快20公里傍晚在西港區抓到朱姓竊嫌，還查出7日他也到永康偷車。員警表示，雖然3小時內就找回機車，「無奈小護士還是氣噗噗」，因為心愛的安全帽上滿是噁心的怪味道。

就讀護專的薛姓女學生表示，正在永康榮民醫院實習，因機車損壞送修，只好借用阿公的機車代步上下班，昨天下班時發現停在醫院停車場的機車不翼而飛，四處尋找不到，不知如何向阿公交代，只好到一旁的派出所報警求助。

警方說，復興所員警許冠廷、楊英平獲報後，立即循線調閱相關資料查找薛女機車下落，發現機車被一名男子騎走。員警也發現竊嫌身形與轄區7日另起機車竊案犯嫌身影雷同，研判竊賊可能是同一人。

警方表示，許、楊二員警調閱相關畫面後一路追了十幾公里趕到至西港區，在文化路巷弄內發現偷車的朱姓男子，人贓俱獲，並起獲毒品海洛因。員警細心比對又查出朱男7日偷的車已丟在中西區民權路附近，前往也尋獲，訊後將竊嫌依竊盜、毒品罪嫌送辦。

員警說，儘管結局看似圓滿，「但小護士卻沒有喜悅之情」，除機車車廂內好幾天的生活費1000千多元現金遭嫌犯花光，她精心挑選的安全帽也沾染上不明臭味，「氣得小護士直喊想丟掉」。只能耐心安撫，「並祝福實習小護士經此事後，定能擺脫厄運，順利完成實習」。

女生機車被偷，警追數十公里3小時內找到她卻很不開心。圖／讀者提供。
女生機車被偷，警追數十公里3小時內找到她卻很不開心。圖／讀者提供。
女生機車被偷，警追數十公里3小時內找到竊嫌。圖／讀者提供。
女生機車被偷，警追數十公里3小時內找到竊嫌。圖／讀者提供。

安全帽 實習 毒品

延伸閱讀

影／高雄警攻堅破毒窟 驚見通緝男擁海洛因磚

毒品案判決超白話！法官寫他「只想自己爽」害全家 判1年1月

台中慣竊猛偷車、倒車撞警察 2周遭開33槍...今終收押

顧客急逃竄！南市永康老牌五金行竄大火 消防封街灌救中

相關新聞

雲林弒親案！25歲男半夜喊「人劍合一」持水果刀砍殺 母不治父逃出報案

雲林縣虎尾今日凌晨2點多發生一起逆倫命案，25歲林姓男子不明原因半夜持水果刀砍殺父母，造成母親傷重不治，父親在阻擋過程中...

雲林弒親案母死父傷 鄰居驚：凶嫌從小很乖、生活正常

雲林縣虎尾鎮今日凌晨2點發生一起駭人聽聞的逆倫命案，25歲兒子不明原因持水果刀砍殺父母，母親當場死亡，父親受傷送醫，凶嫌...

曾辦過鄭文燦　桃園地檢署發言人康惠龍調升二審檢察官

法務部檢察官人事審議委員會今天上午通過調升二審檢察官、一審主任檢察官22人人事案，正偵辦前海基會董事長鄭文燦涉貪案的桃園...

林士傑槍擊命案鎖定1對象 警：這幾天會有初步結果

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方在嫌犯棄置權利車內發現口罩採樣，比對出1名有槍砲前科男子，尚無法確認是否涉及此案，據...

影／板橋銀樓搶匪不斷換車逃亡1天 南投落網

新北市板橋區一間銀樓前天下午驚傳搶案，搶匪紀姓男子得手搭計程車逃往南投縣，新北市警方以車追人昨天下午在南投縣國姓鄉查獲到...

護專女機車被偷 警追數十公里3小時內找到她卻很不開心…

在高雄榮總台南分院實習的薛姓女生，昨天下班後發現機車不翼而飛，趕緊到一旁永康分局復興派出所報案，警方追查發現偷車男、追了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。