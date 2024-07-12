林士傑遭槍殺第5天 警：鎖定特定對象將拘捕到案

南市區漁會理事長林士傑8日清晨在自家門口遭人槍殺，專案小組調查今天進入第5天，警方表示，已鎖定1名暴力性刑案記錄的特定對象，將拘捕到案，這2天也會說明初步偵辦結果。

警方說，這名被鎖定的特定對象是本國人，當下還在國內，警方近日將展開拘捕。

台南市警局刑警大隊長張文源今天在市警六分局接受媒體聯訪指出，警方發現2輛涉案汽車於案發前停放在發現地點，顯示槍手預謀已久，警方已鎖定1名特定對象，但懷疑對象不只1人，警方也會從權利車著手調查。

張文源表示，目前訊息很混亂，不能武斷，必須等特定對象拘捕到案後才能釐清，警方也會擴大北部、中部及南部調查，過濾訊息真假。

至於是否有境外勢力干預。張文源說，現在言之過早，警方也未聽到槍手一度出境、因此案才返台的訊息。警方將待死者家屬辦完後事，再深入了解生前是否遭恐嚇等。

林士傑8日清晨5時許走出台南市南區新樂路住處、外出爬山時，在門口遭人槍殺，送醫不治，附近監視器畫面拍到槍手先在附近埋伏，待林士傑現身後上前開槍，接著跑步離開，駕駛自小客車沿著巷弄離開現場。

槍手將車開到南區新建路某處公有停車場停放，換下身上衣物、鞋子，連同2把槍丟在車上，再縱火滅證，並換開另一輛自小客車至高雄市大樹區棄車，朝方向盤、座椅、門把等位置潑灑強酸液體滅證，接著換騎機車離開，往屏東方向竄逃。