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影／高雄警攻堅破毒窟 驚見通緝男擁海洛因磚

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方查緝毒品，發現張姓男子假釋後又涉販，查出他以朋友的住家當販毒據點，動員查緝、攻堅，驚見他涉嫌擁有海洛因磚及安非他命，逮捕11名男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據悉，張姓男子曾涉毒品案入獄，3年前獲假釋，隔年又涉嫌毒品案被撤銷假釋，但一直未到案服刑，今年6月中旬，經高雄地檢署發布通緝。

高雄市刑大偵八隊在今年初，查獲吸毒者，溯源追查毒品來源，發現張姓男子（45歲）涉嫌販賣毒品，追查多月，查出他藏匿朋友陳姓男子（51歲）住處，並把陳和另名朋友孔姓男子（58歲）住處當販毒據點。

警方蒐證發現，張姓男子在一些男女到朋友住處聚會，趁機讓未施用過毒品的男女免費「試用」毒品，待這些男女上癮，便在朋友住處「直銷」海洛因和安非他命。

警方查出張男落腳處，6月25日動員攻堅，趁吸毒男女進出高雄市鳳山區中山東路陳男住處，立即持搜索票衝進屋內查獲張男，在他背包驚見塊狀海洛因磚和安非他命，並到鳳山區工協街孔姓男子住處查緝，在2處據點共查獲360公克海洛因，以及310公克安非他命，逮捕張等11名男女，依違反毒品危害防制條例罪嫌，將全案移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市刑大攻堅破毒窟，驚見通緝男擁海洛因磚。記者林保光／攝影
高雄市刑大攻堅破毒窟，驚見通緝男擁海洛因磚。記者林保光／攝影
高雄市刑大攻堅破毒窟，逮捕張姓男子等11名男女。記者林保光／翻攝
高雄市刑大攻堅破毒窟，逮捕張姓男子等11名男女。記者林保光／翻攝
高雄市刑大攻堅破毒窟，驚見通緝男擁海洛因磚。記者林保光／翻攝
高雄市刑大攻堅破毒窟，驚見通緝男擁海洛因磚。記者林保光／翻攝
高雄市刑大攻堅破毒窟，驚見通緝男擁海洛因磚。記者林保光／攝影
高雄市刑大攻堅破毒窟，驚見通緝男擁海洛因磚。記者林保光／攝影

假釋 朋友 毒品

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