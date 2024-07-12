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雲林虎尾逆倫命案 兒子持刀殺死母親、砍傷父親

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣虎尾鎮今天發生一起疑似兒子殺母親的命案，母親當場不治。記者陳雅玲／攝影 陳雅玲
雲林縣虎尾鎮今天發生一起疑似兒子殺母親的命案，母親當場不治。記者陳雅玲／攝影 陳雅玲

雲林虎尾今天凌晨發生逆倫命案，25歲林姓男子拿水果刀刺殺母親、砍傷父親，警方壓制林男並將其父母送醫，林母傷重不治。警方說，凶嫌情緒不穩，強制送醫評估後再依法偵辦。

雲林縣警察局虎尾分局發布新聞稿表示，凌晨2時34分獲報虎尾鎮廉使里發生凶殺案，報案民眾說兒子持刀殺死母親，立即派員趕赴現場處理。

警方說，到場後已立即將林姓凶嫌壓制，並將受傷的林男父母緊急送醫，但林嫌母親傷重不治，林嫌父親身上多處刀傷，但尚能行走及正常對話，在台大醫院雲林分院醫治中。

警方調查，林男凌晨突然闖入父母親房內，對父母兩人徒手毆打一陣，並喊一聲「人劍合一」後跑出房間。此時他的父母到客廳查看情形，林男從廚房拿刀子，隨即持刀刺往母親胸口，林父見狀阻止，與兒子在屋內周旋，並叫妻子趕緊跑出求救。

警方轉述林父的說法，林父與兒子周旋幾分鐘後，不見妻子返回，走出房子查看情形，看見妻子已倒臥在車庫血流滿地，林父立即跑出房屋所在地的巷子，到大馬路上撥110求援。

警方說，林姓凶嫌情緒極度不穩，身上無明顯外傷，已強制送醫，案發現場由鑑識科人員蒐證中，凶嫌經醫師評估診療完畢後，將再製作筆錄。

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母親 父母

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