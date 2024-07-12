失聯移工來台半年就販毒！「專賣同鄉」被北市刑大查獲

台北市刑大上個月偵破外籍移工販售毒品給同鄉案件，刑大七隊逮捕一名越南籍李姓移工，販售毒品咖啡包及愷他命獲取暴利。

45歲李姓移工，半年前才以工作名義來台，他原本在工地打工，但沒多久就失聯，更搖身一變成為毒販，警方懷疑他來台前早有販毒預謀，更懷疑他早有聯繫管道，向台灣人取貨，再賣毒同鄉，目前警方正擴大追查。

警方指出，外籍移工在台人數增多，來台工作目的，是因可獲取比家鄉豐厚薪資，少數不肖份子為求賺更多金錢，常伺機逃離原雇主另謀他就。警方日前接獲外籍移工販毒線報後，與移民署北市專勤隊共組專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

警方調查後，鎖定北市中山區1名李姓越南籍男子涉有重嫌，他透過上游毒販購入毒品咖啡包、愷他命等毒品，再販售給雙北地區越南籍同鄉。專案小組6月下旬，持搜索票，前往中山北路李嫌租屋處，查扣黑色包裝咖啡包599包（總淨重1432公克）、愷他命毒品34包（總淨重54公克），檢驗後均含有第三級毒品「卡西酮」。全案詢後依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

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