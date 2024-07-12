北市「靖城」首夜 查獲4把槍、15件毒品、3詐欺、3竊盜
台北市大同區「天龍三溫暖」外發生當街槍擊案，北市警局發動為期10天的「靖城專案」掃蕩顧慮場所，淨化社會治安，昨天專案首夜北市警局長李西河到中山分局督軍，預告「要讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價」。
警方表示，近日台北市大同區有三溫暖發生槍擊案，槍手犯後自首，警方獲悉全力偵辦，積極溯源查明有無其他共犯，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，力求釐清犯案動機原因，將不法人士繩之以法。
台北市執行靖城掃黑專案，截至今天上午為止，總計查獲槍枝4把、彈藥21顆、毒品案件15件15人、詐欺案件3件5人、竊盜案件3件3人、賭博案件1件4人、妨害風化案1件1人、酒駕公共危險罪3件3人、酒駕交通違規1件1人、各類通緝犯9人及失聯移工1人。
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