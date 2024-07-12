發動專案掃蕩10天 北市警局長：讓黑幫付出慘痛代價

聯合報／ 記者李隆揆廖炳棋／台北即時報導

北市大同區「天龍三溫暖」外近日發生當街槍擊案，北市警局發動為期10天的「靖城專案」掃蕩顧慮場所，淨化社會治安，專案首夜北市警局長李西河到中山分局督軍，預告「要讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價！」

警方表示，近日台北市大同區有三溫暖發生槍擊案，槍手犯後自首，警方獲悉全力偵辦，積極溯源查明有無其他共犯，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，力求釐清犯案動機原因，將不法人士繩之以法。

台北市警局為有效打擊黑幫勢力，壓制不法組織囂張氣焰，7月11日起規劃連續10天的「靖城掃黑專案」，將針對黑幫、犯罪集團組織及相關據點，全面查緝不法，檢肅掃蕩犯罪組織與首惡。

另，將針對不法組織經常活動處所威力掃蕩，同步路檢、臨檢強勢作為，清掃幫派分子及其堂口、依附寄生行業，「讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價！」

北市警局長李西河強調，將秉持犯罪零容忍立場與決心，對於危害社會治安的不法行為絕不寬貸，也將要求所屬機關持續溯源刨根、嚴查速辦，全力守護民眾安全，保障社會安定。

台北市警局發動為期10天的「靖成專案」淨化治安，專案首夜北市警局長李西河到中山分局督軍，預告「要讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價！」記者李隆揆／攝影
台北市警局發動為期10天的「靖成專案」淨化治安，專案首夜北市警局長李西河到中山分局督軍，預告「要讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價！」記者李隆揆／攝影
台北市警局發動為期10天的「靖成專案」淨化治安，專案首夜北市警局長李西河到中山分局督軍，預告「要讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價！」記者李隆揆／攝影
台北市警局發動為期10天的「靖成專案」淨化治安，專案首夜北市警局長李西河到中山分局督軍，預告「要讓黑幫為破壞治安付出慘痛代價！」記者李隆揆／攝影
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北市 李西河 槍擊

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