業者爆警「非法釣魚」栽槍？ 少年隊今澄清：合理合規

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市少年隊一名小隊長被一名葉姓網友爆料，涉嫌在2019年間要求他訂購一把玩具槍後，告知他該把槍支經鑑定後有殺傷力，將他依槍砲罪送辦，但獲檢方不起訴確定，業者質疑警方「非法釣魚」，方式可議。台中市少年隊表示，APS CAM870玩具槍是公告查禁的違法槍支，小隊長網巡發現葉有在網路賣場刊登販售資訊後，合規偵辦，也經刑事局鑑定有殺傷力，尊重檢方偵查結果。

葉姓網友今在臉書「爆料公社」發文，自稱經營玩具槍店，台中市警局少年隊一名小隊長在2019年間喬裝為客人，向他探詢購買一把玩具槍，但他因無現貨，因此叫貨後在同年6月間交貨給小隊長，但事後卻被小隊長指控，該把販售的槍支經鑑定後有殺傷力，遭依槍砲罪送辦。

網友描述，當時他要求看槍支鑑定報告，發現報告中槍支非他所販售那把，他向小隊長反映「應該是弄錯了」，但卻被小隊長以強勢態度回應「不配合會很難看」。

網友強調，他販售的玩具槍都有海關檢驗、合法進口，「槍有問題，為何不先告知，請我不要賣，還要叫我訂回來給他抓」。

網友也說，他進口的三代版本是2018年香港最新改良防改款，非當初查禁的一代，若有公告查禁，他也不敢進貨。

台中市少年隊回應，APS CAM870玩具槍是公告查禁的違法槍支，台中地檢署在2016年已有發布相關新聞稿提醒，小隊長是在2019年間網路巡邏發現，業者有在網路賣場刊登該把疑似查禁的槍支。

少年隊指出，小隊長得知線索後，向業者探詢後，業者定購槍支交貨，也將槍支送往刑事局鑑定後，發現有殺傷力，將全案依槍砲罪函送新北地檢署偵辦，檢方偵查後做不起訴處分，屬於檢察官權責，全案依法送辦，無業者指控所謂「非法釣魚」之情事。

台中市少年隊一名小隊長被網友爆料，涉以非法釣魚方式，偵辦槍砲案件，台中市警局澄清。圖／摘自臉書爆料公社
台中市少年隊一名小隊長被網友爆料，涉以非法釣魚方式，偵辦槍砲案件，台中市警局澄清。圖／摘自臉書爆料公社
台中市少年隊一名小隊長被網友爆料，涉以非法釣魚方式，偵辦槍砲案件，台中市警局澄清。圖／摘自臉書爆料公社
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