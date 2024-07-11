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台南市警局長廖宗山接棒人選傳確定顏旺盛 轉折曝光
台南市警察局長廖宗山16日屆齡，一般預料警政署明天發布人事令，16日當天交接，傳出確定是警政署督察室主任顏旺盛，對此南市警局表示，一切依警政署發布為準。1名熟知警界和政界的資深警官直言，林士傑槍殺案後，讓人選出現轉折，傾向具刑事背景來接任。
日前傳出警政署警政委員林國清、張樹德，警政署主秘李政曉，都是有呼聲的未來台南市警局長人選，近日警政署督察室主任顏旺盛也有人談及，且後來居上態勢，討論度轉高。
「林士傑命案是重大轉折」南市政壇及警界人士說，命案發生前，呼聲最高的是張樹德及林國清，高層綜合審視後，林國清受青睞，原都幾乎拍板，結果林士傑遭自家門口遭槍殺，頓時成為當前最受矚目重大社會案件，推翻警政甚至府院高層人事布局，刑事歷練相對較少的林國清也得割捨。
這名警界人士分析，現任局長廖宗山任內迄今讓南市治安有「轉危為安」，深獲藍綠陣營肯定，不過退休前夕爆發這起重大槍擊案，且槍手作案過程縝密，台南市長黃偉哲日前被詢問警局長接任人選，就談及「需要有刑事專才」。
據了解，中央日前與黃偉哲徵詢可能的人選，南市近賴人士說，警政大權現在提升「總統級」，賴清德總統有政治潔癖，長期用人尤其喜歡具「自律」、「低調」特質者，綜合推估及尊重地方需求，同樣是「刑事底」的顏旺盛已告出線；南市警界高層之間，也都大致認為「就是他了」。
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