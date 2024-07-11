新竹三環幫成員栽植大麻 更改電表竊電害房東被罰近千萬元

刑事局接獲線報，新竹三環幫35歲池姓男子，夥同手下金姓、廖姓男子，承租竹北地區一處倉儲栽種大麻，還更改電表竊電，害房東被台電罰款近千萬元，警方五月底先趁嫌犯運毒時，逮捕金姓、廖姓男子，上個月再逮捕幕後主謀池嫌到案。

刑事局偵查第一大隊第二隊接獲情資，有黑幫分子涉嫌栽種、製造大麻，調查發現，池嫌等人在竹北租用倉儲，打造成隱蔽且專業的溫室，用於栽種大麻植株，經不斷分株、移植，已頗具規模；另外再租用透天民宅作為烘乾大麻、封裝處所，並兼作共犯宿舍。

專案小組蒐證期間，發現池嫌製毒集團，疑因警方近期在新竹地區大力掃蕩大麻毒品工廠，為躲避風頭連夜搶收大麻，要湮滅相關不法事證。

專案小組集結警力，5月26日犯嫌駕駛貨車清運時趁機查緝到案，當場在2輛貨車上查獲大麻植株根部共1126株，在植栽工廠內起獲生長燈、肥料、培養土、溫溼度計等大批種植器具。警方同步搜索犯嫌宿舍，查獲剛採收的大麻植株毛重75餘公斤、烘乾設備一批，被查獲大麻市值近兩億元。

警方發現，池嫌等人栽種大麻時為省電節約成本，還更改電表竊取大量電力栽種大麻。

警方追查幕後主嫌，6月9日將幕後金主池嫌拘提到案，警方詢後依毒品、組織等罪嫌，將池嫌等人移送新竹地檢署偵辦，法院裁定羈押。

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