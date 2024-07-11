威震吳明達遭槍擊 檢認動機為江湖恩怨、有幕後指使者將槍手聲押禁見

威震集團董事長吳明達與其司機，昨在台北市天龍三溫暖外遭槍擊，送醫無生命危險，槍手彭姓男子攜槍自首投案，今下午遭依殺人未遂等罪嫌送辦。士林地檢署今晚複訊後，認彭男涉殺人未遂、在公共場所開槍射擊等罪嫌，犯嫌重大，有串滅證之虞等，向法院聲押禁見。

士檢指出，經檢察官訊問後，認被告彭男涉犯刑法「殺人未遂罪嫌」、槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1第1項「於公共場所開槍射擊」（法定刑為7年以上有期徒刑，併科1500萬元以下罰金)、同條例7條第4項「持有槍枝」等，最輕本刑5年以上之罪，犯罪嫌重大，並有串證、滅證之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。

傷勢部分，吳明達左手掌遭射穿、左腿中彈，其司機囊姓男子右小腿中彈。吳稱，不認識槍手，近期未與人結怨。

彭男供稱，他在大同區長安西路經營咖啡店，不滿被吳明達追討保護費，心生不滿才開槍報復。受傷的吳則透過「中華民國威震愛心發展協會」臉書發文質疑，槍手供詞漏洞百出，認為此案有幕後指使者。咖啡店也對外稱，沒有被討保護費，彭男只是小股東。