黑幫蓋溫室竊電種大麻 剛採收刑事局破獲逮4嫌

以黑幫三環幫成員池姓男子為首的製毒集團於新竹租蓋溫室並竊電種植大麻，近日採收市值近2億元大麻要運送之際，遭刑事局圍捕落網，4嫌解送新竹地檢署後，法院裁定羈押。

刑事局今天發布破案記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰表示，日前接獲情資指有黑幫分子涉嫌栽種、製造第二級毒品大麻，為打擊毒品源頭，會同台北市警察局、新竹縣警察局等單位共組專案小組，並報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調查發現，此集團以黑幫三環幫成員池男（35歲）為首，旗下成員包括同為三環幫的小弟陳姓男子、負責種植大麻的廖姓及金姓男子，並由金男在1年半前以每月新台幣12萬元於新竹縣竹北地區租用200坪大倉儲，將其打造成隱蔽且專業溫室栽種大麻植株，經不斷分株、移植，頗具規模。

另外，集團成員還租用1處透天厝作為烘乾大麻、封裝處所，還兼當成員宿舍之用。

警方指出，此集團成員近期因聽聞警方在新竹地區大力掃蕩毒品工廠，為躲避風頭，連忙趁夜搶收大麻欲湮滅相關不法事證，專案小組見狀於5月25日集結警力，由檢察官到場指揮偵辦。

陳男、廖男於案發時正各駕駛輛貨車清運大麻之際，遭專案小組及時查緝，在2車上查獲大麻植株根部共1126株，並於植栽工廠內起獲生長燈、肥料等大批種植器具。

專案小組還同步搜索犯嫌宿舍，查獲剛採收的大麻植株毛重75.865公斤、烘乾設備一批。初步估計，查獲相關大麻市價約近新台幣2億元。犯嫌辯稱，首次從事非法行為便遭查獲。

警方指出，事後經持續向上溯源，6月9日將幕後金主池男拘提到案。值得注意的是，此製毒集團因更改電錶竊取大量電力栽種大麻，台電公司察覺有異，向其追討短收的近千萬元電費。

警詢後，專案小組將池男等4嫌依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌解送竹檢偵辦，新竹地方法院裁定羈押4嫌。

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