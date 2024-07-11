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影／刑事局抓總統賭盤金流 查獲天道盟涉詐3576萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中打二隊在去年間偵辦總統立委大選賭盤，查獲兩名組頭涉案，二隊循線追查金流，發現具天道盟太陽會背景的姚姓男子，與境外詐欺機房合作，使用貓池透過簡訊認證機制，申請大量通訊軟體帳號，以假投資、家庭代工方式，向民眾詐騙，至少有10人受害，被騙金額達3576萬餘元，警方近日收網帶回7人，姚因涉毒品案，已入所勒戒。

刑事局中打二隊在去年9月間，偵破總統立委賭盤案件，透過追查金流發現，疑有詐騙集團涉入其中，經報請台中地方檢察署檢察官吳昇峰指揮後，展開調查，發現具有天道盟太陽會背景的姚姓男子（27歲）與境外詐欺機房合作，利用簡訊認證創立通訊軟體帳號，以投資虛擬貨幣、家庭打工方式等名義，誘騙被害人匯款投資。

姚等人在被害人投資期間，也會「小額出金」營造獲利假象，實則誘騙被害人加碼投資金額，等被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，始警覺遭詐騙，初查此案有10人被騙，被害金額達3576萬餘元，其中有一名上班族，被騙走1000多萬元積蓄。

全案在今年5月29日同步在台中市、彰化縣、雲林縣等地執行搜索，拘捕姚男等7人到案；初步清查至少有10名被害人，被害款項逾3576萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織等罪，解送台中地方檢察署偵辦，其中姚男因涉毒品案，以入所勒戒，其餘涉案人以3萬元至10萬元交保。

刑事局呼籲，國人勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠或保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。刑事警察局將持續進行系統性掃黑，絕不容許黑幫有生存空間，並秉持「打詐就是掃黑斷金流」，針對幫派隱身幕後從事詐欺犯行的不法分子進行重點打擊，澈底瓦解黑幫經濟來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打二隊偵辦總統賭盤案，循線查獲天道盟姚姓男子涉嫌詐騙民眾，得贓款3576萬元。記者陳宏睿／翻攝

毒品 詐欺 詐騙集團

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