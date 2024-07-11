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台灣首例「無醫療證明」申請男變女案 8月15日宣判

中央社／ 台北11日電

跨性別者若要變更法定性別，依法須提供診斷及手術證明，伴侶盟去年4月起協助跨性別女性Vivi打官司，依法國模式「不提供」醫療診斷證明，全案預計8月15日宣判。

跨性別女性Vivi從小就隱約感覺自己歸屬於女性，大學確認性別認同後，開始以女性身份生活，至今已經超過6年，台灣伴侶權益推動聯盟去年4月起協助Vivi爭取免術換證，今天於台北高等行政法院進行言詞辯論，預計8月15日宣判。

根據內政部民國97年函釋，跨性別者若要變更性別登記，必須提供兩張精神科專科醫師診斷證明及摘除性器官的手術證明；但伴侶盟認為此規定不合理，因此也陸續協助跨性別女性小E及跨性別男性尼莫打官司，最後也都成功讓2人能「免術」換證。

伴侶盟今天發布新聞稿指出，不同於小E及尼莫2人在法庭中都有提出精神科專科醫師出具的鑑定報告或診斷證明書，伴侶盟律師團這次代理的跨性別女性Vivi並沒有提供任何醫療診斷證明，取而代之的是提供日常生活照片，以及母親與友人提供給法院的書信。

伴盟秘書長簡至潔表示，Vivi案是目前第一個挑戰「變更性別必須提出醫療證明」的影響性訴訟個案，在「沒有提出醫療證明」的狀況下向法院聲請變更性別，既然跨性別並非疾病，那麼在變更性別程序上就該朝向「去醫療化」的方向走。

伴盟律師許秀雯指出，Vivi只有在徬徨時尋求過心理諮商，在肯定自己的性別認同後，就非常堅定的以女性身份生活，至今已經維持六、七年，也以跨性別女性身份活躍於舞蹈界與社群媒體，在這種情況下要求Vivi出具醫療診斷證明並不合理。

簡至潔也說，去醫療化的訴求並非獨步全球，世界上目前已經有20多個國家及法域不僅不要求手術證明，而且已採取不需提出任何證明、也不需要經過司法程序的「自由換證模式」，包含瑞士、美國加州、紐西蘭、西班牙等國，德國及瑞典也在今年修法加入自由換證的行列。

簡至潔表示，期盼法院能採行法國法制的精神，在審酌相關證據後，如果認為Vivi的性別認同足堪認定，應准予Vivi變更性別為女性，不應強求無就醫需求的當事人提出醫療證據。

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