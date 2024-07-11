李姓男子三代同堂卻染毒，吸毒後對家人施暴，家人檢舉，警方查獲李持有毒品，家人請求重判；台北地院法官宋恩同審理，寫下超白話科刑理由，指李「只想自己爽就好」，判李有期徒刑1年1月，可上訴。

李2023年8月14日前取得有安非他命的玻璃球、安非他命結晶，攜往台北市信義區住處，李妻看見李睡在地板上，擔心著涼，拿起李的外套披蓋，外套裡掉出玻璃球，李妻把玻璃球改放客廳鞋櫃上，希望不要被李發現。

2023年8月16日李返回住處失控，李妻認為李在外面施用毒品而報警，員警在李家客廳鞋櫃上查獲玻璃球，以現行犯逮捕李，李妻當天於李尚未獲釋，又在李的香菸盒內發現毒品，再將毒品藏起來。

2023年9月7日警方接獲李涉家暴案，前往盤查，李妻將毒品1包交給警察，鑑驗結果是安非他命。2023年10月26日晚上，李又將毒品帶回家，在住處毆打胞姐，李妻報警，警員三度進門，又在李的菸盒內查獲安非他命。

2023年11月24日晚上，李的母親發現兒子精神異常報警，警方入門在客廳神明桌旁地上的菸盒內再度查獲毒品。

檢警偵辦，李否認持有毒品，辯稱毒品不知從何而來，檢方依持有第二級毒品罪將他起訴；法院審理，李稱不是毒品現行犯、有不在場證明，否認犯罪，法官根據證據認定李毒品罪成立。

判決說，李吸毒後的被害人包括自己的妻子、姐姐、母親，親人都痛訴李接觸毒品後不時施暴，希望從重量刑，法官認為，依李的家人意見，可以佐證家人們與家中唯一孔武有力且受毒品影響的男人同住，承受著壓力與痛苦。

判決還說，李只想自己方便、自己爽就好，3次持有毒品視國家禁令為無物，屢次將毒品攜往家中，不顧未成年子女可能沾惹惡習、可能誤食，惡性重大，判處他有期徒刑1年1月。

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