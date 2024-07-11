全國大掃黑仍傳槍案 北市警再祭殺招：即起專案掃蕩

台南市區漁會理事長林士傑日前遭槍擊身亡，警方發動全國性肅槍專案，未料昨台北市再傳槍響，「威震」吳明達等人遭當街槍擊，送醫後無生命危險，針對黑槍事件危害社會秩序，挑戰公權力，台北市警方今宣布發動為期10天的「靖城專案」，掃蕩顧慮處所，淨化治安環境。

警方說明，針對近日槍案發生影響治安，台北市警察局局長李西河指示北市刑警大隊大隊長盧俊宏，今起發動為期10天的「靖城專案」，通令轄下各機關針對轄區治安顧慮場所、黑幫易依附營業場所等，加強擴大臨檢查察，同時強化道路臨檢，斷除黑幫金流，威力掃蕩不法。

據悉，台北市上次發動「靖城專案」是在去年3月間，竹聯幫明仁會分子在台北大直萬豪酒店舉辦春酒，安排超跑、旗袍妹助陣，宴會畫面流出，引發民眾熱議，其他幫派也陸續舉辦春酒活動。

警方為壓制黑幫氣焰，先是發動專案威力掃蕩7天，時任局長張榮興深夜帶隊擴檢，強調「與黑幫勢不兩立」，同時針對黑幫活動加強約制，不少黑幫組織緊急取消春酒活動；警方4月再度將「靖城專案」結合打詐項目，查辦157人。

警方強調，打擊犯罪、掃黑制暴工作不間斷，對於各類危害社會的犯罪絕不寬貸，將持續溯源刨根、維護治安。

至於吳明達遭槍擊案，案發轄區大同分局今午詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人未遂等罪嫌將槍手彭男移送士林地檢署偵辦，面對眾多媒體詢問，彭男一言不發搭上警車。